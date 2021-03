Sergio Ramos, central del Real Madrid, ha echado la mirada atrás y ha repasado qué plantilla ha sido la más divertida durante sus años en Madrid. "Estoy agradecido a Ronaldo y Roberto Carlos, me trataron como un hijo. Era todo una diversión", relató.

"Los brasileños tienen el toque guasón del carnaval, con su manera de vivir y el ese estilo de vida. Yo siempre me he sentido muy identificado. El andaluz es parecido, vive en familia con un entorno muy grande. Cuando llegué estoy agradecido a Ronaldo y Roberto Carlos, que me trataron como un hijo. Era todo una diversión", explicó durante su charla con Ibai Llanos.

"Fue una etapa muy divertida, pero no ganábamos nada. Nos los intentábamos pasar bien. Luego llegó el no pasarnos tan bien pero ganar. Pero al final me lo he pasado bien y he disfrutado cada año", añadió.

"Los veteranos nos hemos convertido en unas madres"

El central también explicó las diferencias en los vestuarios hace años y ahora. Ramos afirmó que hoy en día, los veteranos del vestuario "son unas madres, en el buen sentido de la palabra".

"Antes eran muy duros los veteranos con los jóvenes. No había manera de que un joven le hiciera un caño a un veterano. Antes a los utilleros les ayudaban los jóvenes llevando los macutos", añadió. "La única diferencia que tenemos hoy en día es que los mayores nunca entramos en el rondo al principio del entrenamiento".

"Faubert se quedó dormido, tendría jet lag"

Ramos también rememoró cuando Julien Faubert se quedó dormido en el banquillo durante un partido. "Es una gran anécdota. Era francés, le pillaría el jet lag. No aprendió el idioma, tampoco es que congeniase. Pero yo era muy niño y por aquel entonces estaban 'los galácticos".