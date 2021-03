Meritxell Serret sale del Supremo: "No voy a revelar quién lo sabía y quién no lo sabía"

Meritxell Serret ha abandonado el Tribunal Supremo unos minutos después de la una de este mediodía después de comparecer tras tres años fugada fuera de España y asegurando estar "feliz y contenta de dar este paso, he salido en libertad provisional y sin ninguna medida cautelar", ha anunciado nada más recibir una nueva citación para comparecer ante el juez Pablo Llarena el próximo 8 de abril.

Serret, exconsellera de Agricultura con el Govern de Carles Puigdemont, ha sido recibida con aplausos y gritos de "Llibertat" de dos decenas de representantes de su partido ERC, JxC, la CUP, PdeCat y EH Bildu con parlamentarios como Gabriel Rufián, Josep Lluís Cleries o Jon Iñarrito. No ha querido aclarar si el expresident estaba al tanto de su estrategia de volver a España: "Muy poca gente sabía esta decisión y no voy a revelar quién lo sabía y quién no lo sabía". Rufián también ha negado de forma tajante que se intente lanzar un "mensaje" a Puigdemont con este regreso.

Serret, procesada por malversación y desobediencia desde hace dos años, asegura que vuelve para tomar posesión de su escaño en el Parlament de Catalunya y hacer política. "Ahora soy diputada electa", ha dicho, añadiendeo que desde hace un año "no había orden de detención a nivel internacional contra mí, hemos creído que ahora era el mejor momento con los riesgos que pueda plantear dar este paso".

Por el momento su caso se sigue tramitando en el Tribunal Supremo pero no es descartable que, dada su nueva situación, el caso pase a manos del Tribunal Superior de Justicia. Para Serret esta vuelta implica que "quiero seguir ejerciendo como política y defendiendo el discurso que hicimos durante la campaña" de "defender ese proyecto de república catalana para seguir impulsando soluciones políticas, que acaben con esta situación de represiómnn judicial".

Serret ha asegurado que "ahora lo que tengo ganas sobre todo es hacer los últimos 406 kilómetros hasta mi pueblo y abrazar a mi familia y amigos y seguir adelante", lanzando también un último mensaje político "de que seguimos, seguimos adelante y buscando siempre soluciones políticas a un conflicto político" reclamando "amnistía, derecho a decidir y siempre por la vía democrática".