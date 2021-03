Zidane, sobre la posible vuelta de Cristiano: "Sabéis el cariño que le tenemos a Ronaldo"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que desconoce "qué va a pasar" respecto al futuro de Sergio Ramos, aunque confiesa que espera que se quede en el club blanco, además de confirmar que tanto el capitán como Eden Hazard estarán disponibles para el duelo de este sábado ante el Elche y la idea es "que tengan minutos".

"Recuperamos a Sergio y Eden para mañana. La idea es que tengan minutos", anunció en rueda de prensa sobre el capitán y el delantero belga, al que ve "bien físicamente y anímicamente". "Espero que pueda jugar con continuidad", dijo. "Antes de venir al Madrid nunca había tenido una lesión larga. Ahora ha tenido muchas molestias. Tiene un contrato y cuando se ponga bien lo va a hacer impresionante", advirtió.

Los rumores sobre Cristiano Ronaldo

Zidane también valoró los rumores que hablan de un posible regreso del portugués Cristiano Ronaldo al club blanco. "Vosotros sabéis lo que es Cristiano para el Real Madrid, lo que ha hecho y el cariño que le tenemos todos. Lo que ha hecho aquí es historia, es magnífico, pero ahora es jugador de la 'Juve', lo está haciendo fenomenal. Hay muchas cosas que se dicen", expresó.

El futuro de Sergio Ramos

El preparador francés, en cambio, no aventuró qué puede suceder respecto al futuro de Sergio Ramos en el Real Madrid. "No sé lo que va a pasar. Queremos que Sergio se quede aquí, es un jugador importante y lo que quiero es que siga jugando", deseó. "Es un jugador especial. La intención que tiene es buena, quiere seguir jugando. Cada año sabrá si se encuentra bien; si se encuentra como ahora, claro que puede jugar hasta los 40. Él lo nota; el resto, ya veremos", indicó. "No me voy a meter en las interpretaciones de Sergio. El jugador decide cuándo lo puede dejar. Para mí, no hay edad", prosiguió.

💬 Zidane: "El Elche es un buen equipo y sabemos el encuentro que nos espera."#RealMadridElche pic.twitter.com/LMQ4XU98Fj — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 12, 2021

La situación de Varane

Mucho más seguro se mostró de la continuidad de su compatriota Raphaël Varane, pendiente de renovar o no su contrato con el club. "No creo (que se vaya), él lo ha dicho. Siempre ha hablado muy bien del club, está muy contento aquí. Lo veo solo aquí", aseveró.

El técnico madridista, que "no" está "preocupado" por la falta de gol del equipo, valoró también el estado de forma de Marco Asensio y Vinícius. "Marco ya está metido en el día a día, su lesión no le impide hacer nada. Ha estado bien, pero siempre le vamos a pedir más. Queremos siempre más de Marco. Está trabajando bien y estamos contentos de tenerlo con nosotros", dijo sobre el balear.

"Veo buena su evolución, sabiendo que es joven y que tiene que mejorar, y que él quiere. Siempre vamos a pedir más a cada uno de los jugadores. Está evolucionando bien", continuó sobre el brasileño, antes de destacar el "ritmo y velocidad" de Fede Valverde. "Mañana veremos, porque el martes también jugamos. Veremos como lo administramos", aseguró sobre su futura participación.

"No podemos perder más puntos"

En otro orden de cosas, Zidane alabó al Elche y aseguró que su posición en la tabla no se ajusta a su calidad. "No hay partido trampa. Con este equipo, la clasificación no te dice nada; está abajo, pero es un buen equipo y ha hecho partidos buenos, sobre todo con el nuevo entrenador. Sabemos que tenenos que hacer un gran partido para conseguir los tres puntos, y eso es lo que vamos a intentar", advirtió.

"Sabemos lo que tenemos que hacer. Nuestra idea es siempre ganar el partido, pero de vez en cuando no se puede. No creemos que sea un equipo un poquito inferior y que vayamos a ganar fácil. Hay partidos en los que no te salen bien las cosas. Sabemos nuestra situación y que si queremos pelear por esta Liga no podemos perder más puntos", añadió.

Sobre las posibilidades de luchar por el título de LaLiga Santander, recordó que están "un poco atrás", pero quedan 12 jornadas y "todos los equipos pueden ganar y perder puntos". "Tenemos que seguir creyendo y trabajando para ellos. Hemos perdido muchos puntos, pero vamos a creer hasta el final mientras haya posibilidades de ganar la Liga", concluyó.