"Qué poca educación": críticas a Pablo Díaz por su comportamiento en el último rosco de Pasapalabra

Pablo Díaz ha vuelto a quedarse a una palabra del bote de Pasapalabra. Después de una primera vuelta de tanteo, y una segunda en la que ha respondido con éxito a la mayoría de palabras del rosco, el canario se ha quedado una vez más a una respuesta del bote valorado en 1.354.000 euros. Todo ello por culpa del apellido del golfista que ganó el Open de España en 2009, que le ha privado de la victoria final.

Después de acertar 24 de las 25 letras que componen el rosco, Roberto Leal le preguntaba por el apellido del golfista del Open de España en 2009. A pesar de que tenía varios golfistas en mente, el tinerfeño reconocía que no se había apuntado los golfistas que jugaron la competición española: "Tengo apuntados los del Open Británico y los de Estados Unidos, pero los de España no. Creo que lo tengo, pero no me acuerdo del apellido".

Pablo vuelve a quedarse a una palabra del bote

Tras varios segundos de tensión, Pablo respondía "López" a tan solo tres segundos de que terminara el tiempo. Sin embargo, la respuesta correcta era "Thomas Levet". Lejos de felicitarle por su gran actuación durante el programa, algunos seguidores y seguidoras de Pasapalabra han aprovechado las redes sociales para cargar contra él. Todo ello por una serie de gestos que no han sentado nada bien a la audiencia del programa presentado por Roberto Leal.

Para descubrir el origen de las críticas hay que remontarse hasta el primer fallo de Marta. Después de que el presentador le preguntara por el político que fue primer ministro de Francia entre los años 1984 y 1986, la concursante respondió Fignon en vez de Fabius. Lo que ha molesto a los seguidores y seguidoras del programa es que Pablo se adelantara y dijera de fondo la solución antes que Roberto Leal para demostrar que se la sabía.

Las redes critican a Pablo por su comportamiento

Pero no solo eso. También el hecho de que, apenas unos segundos más tarde, respondiera entre susurros la otra palabra de Marta que le quedaba por adivinar: "Y el estrecho, Torres". Después de que Roberto Leal confirmara que el estrecho situado entre la isla de Nueva Guinea y la Península de Cabo York era el de Torres, los seguidores y seguidoras del programa decidieron criticar su actuación.

Pablo no me gusta nada. Le he intentado dar una oportunidad pero nada... Cuando Marta ha fallado la F, Pablo la ha susurrado y cuando le iban a decir la T que le quedaba a Marta la ha dicho el... que falta de respeto... pero a Marta se le ha notado en la cara — MARIA PASTOR PEREZ - ANGULO (@mpasper) March 11, 2021 Diciendo en bajo las palabras que ha fallado Marta. Educación cero — 🤸‍♂ (@IvanKovayak) March 11, 2021 Vete ya, chulo, sonrriendo cuando ve que Marta ha fallado, que poca educacion — Biulaigo (@biulaigo) March 11, 2021

Mientras que algunas personas han denunciado que el concursante dijera en bajo las palabras que ha fallado Marta, otros le echan en cara que se riera tras sus errores. A pesar de que es el concursante que más veces ha participado en el programa de forma consecutiva, algunos aseguran que les gustaría que fuera superado por Marta. Pero no todo son críticas. También hay quienes le felicitan por su trabajo diario y su gran conocimiento. De hecho, hay quienes han preferido animar al concursante diciéndole que cada vez está más cerca de la victoria final.