Zidane: "Es una final. Para pasar hay que hacer un gran partido"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha comparecido en rueda de prensa en la previa al partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Atalanta. Los blancos intentarán pasar la eliminatoria con el recuerdo del 0-1 de la ida, en la que los de Zidane ganaron gracias a un tanto de Mendy.

Un partido que estará protagonizado, entre otra cosas, por la baja de Eden Hazard que se ha conocido oficialmente este lunes, en el día previo al encuentro. Zidane analizó a sus rivales, ante quienes asegura que parten "de cero". Lejos de llegar demasiado confiados, el técnico blanco deja claro que "la ida fue la ida y ahora será complicado. Toca mostrar muchas cosas para pasar la eliminatoria, sin pensar que con la ida lo tenemos ya".

Una final en octavos

Con la mirada puesta en el partido de este martes, Zidane acude a la cita pensando en que "es una final", y que para pasar la eliminatoria sin sorpresas "hay que hacer un gran partido" porque los del Atalanta "son muy fuertes".

Importante encuentro en Champions en el que Zidane contará con grandes bajas como las de Casemiro, por sanción, y Carvajal, Hazard, Mariano y Odriozola por lesión. Sobre la amonestación sobre Casemiro que no le dejará estar en la eliminatoria, a Zidane no le preocupa en exceso porque tienen "a otros" con los que poder salir al campo y administrarse bien. Una organización dentro del campo que no supone problemas para Zidane, ya que ya ha jugado en otras ocasiones con tres centrales e incluso ha asegurado en rueda de prensa que pueden hacerlo también con cuatro.

Nueva ausencia de Hazard

El belga no está en su mejor momento físico y Zidane lo sabe. El técnico del Real Madrid reconoció en rueda de prensa que, tras saberse el parte médico en el que se confirmaba su lesión en el psoas de su pierna derecha, Hazard "no va a estar en condiciones". A pesar de la mala suerte que acompaña al centrocampista, quien había estado cerca de mes y medio sin jugar y volvió al terreno de juego el pasado sábado ante el Elche, Zidane quiere "ser positivo y pensar que va a ser poca cosa".

Con incertidumbre y sin poder dar razones concretas, Zidane tiene claro que "algo está pasando" con Hazard porque "nunca se lesionó en su carrera, o pocas veces, es nuevo". Sin embargo, asume que no puede explicar más y ha transmitido que todos le quieren ayudar, así como su deseo de que "en breve de vuelta".

Lejos de caer en la desesperación con la ausencia del belga tanto tiempo, Zidane quiso dirigirse directamente a los aficionados del Real Madrid y pedirles "que esperen" porque "es un jugador que sabemos cómo es, pero ahora no se puede".