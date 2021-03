El vacile de Fali a Negredo: "¿Tú no sabes que los nuevos nos tienen que dar botas?"

El Cádiz Club de Fútbol ha publicado este lunes una entrevista con Fali en su canal de Youtube, entrevista de la que ha sacado varios extractos en las redes sociales del equipo andaluz.

El central habló en dicha entrevista de su relación con Álvaro Negredo. "Negredo tiene mucha suerte de estar jugando conmigo (risas). Tengo las botas llenas de los nombres de sus hijas... me lo da todo, es muy grande. ¿Tú no sabes que los nuevos nos tienen que dar botas? Se me quedó mirando como diciendo 'este qué coño dice', pero luego mira, tengo todo el armario lleno de botas, tengo 15 pares de botas... ¡está zumbado! (risas)".

Fali se deshizo en elogios hacia Negredo. "Vivir el día a día con Negredo... ojalá esté aquí muchos años. Se esfuerza al máximo, verlo trabajar día a día y lo que compite... vivir con él el día a día es espectacular, me encanta. Me encanta pegarle patadas en el entrenamiento, es bonito (risas)".