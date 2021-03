Todas las reacciones políticas a la candidatura de Pablo Iglesias en Madrid: "Mejor para Isabel Díaz Ayuso"

El tablero político en España continúa sus movimientos inesperados de los últimos días. El vicepresidente segundo del gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado que será el candidato a las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo. Concretamente, Iglesias ha transmitido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su intención de dejar su cargo de ministro de Derechos Sociales al final de la campaña, cargo que ostentará la secretaria de Estado Ione Belarra.

En un vídeo dirigido a la militancia, Iglesias ha señalado que ha llegado el momento de tomar decisiones valientes ante el momento político y cree que "la gente de Podemos" y de izquierda desea que sea la candidata a las próximas elecciones generales. Por tanto, ha comunicado que es momento de dejar paso a nuevos liderazgos en Podemos y, en consecuencia, da el paso de concurrir a las elecciones regionales en Madrid para frenar el avance de la ultraderecha.

Sorpresa en el PSOE

La dirección de Ferraz desconocía el movimiento de Iglesias. Inma Carretero informa de que la sorpresa es absoluta en el sector socialista del Gobierno y fuentes de la dirección federal confirman a la SER que no conocían la decisión de Pablo Iglesias de salir del Gobierno. Hay miembros del equipo más cercano de Sánchez en la Moncloa que también se han enterado por los medios de que Pablo Iglesias será candidato a la Comunidad de Madrid.

Las reacciones continúan sucediéndose desde que se ha hecho público.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha conocido la noticia en pleno acto en la calle. "¿Que le pueda disputar la presidencia a Díaz Ayuso? No, no, ni mucho menos. Las expectativas electorales de Podemos son las que son. Pablo Iglesias es el político con peor valoración de España en el Gobierno y eso le debería hacer reflexionar sobre sus posibilidades en una contienda electoral como la que va a haber en la Comunidad de Madrid. Desde luego con Pablo Iglesias el lema ya no es socialismo o libertad, sino comunismo o libertad. Así que mejor para Isabel Díaz Ayuso", ha contestado al preguntarle.

Tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el líder del PP; Pablo Casado, han optado por la misma reacción a la noticia y han escrito en sendos tuits: "Comunismo o libertad", parafraseando el lema que ya utilizó Ayuso cuando convocó las elecciones: "Socialismo o libertad". En una comparencia posterior, Díaz Ayuso, ha dicho: "Los españoles me deben una: hemos sacado a Pablo Iglesias del Gobierno". Pablo Casado ha asegurado que la política española está instalada en una huida hacia adelante: "El Gobierno de Pedro Sánchez se tambalea, pretende seguir jugando al Risk. Nosotros vamos a plantear estabilidad, libertad individual y prosperidad económica. Pablo Iglesias ha decidido llevar un Gobierno comunista a una confrontación política en la Asamblea de Madrid. Vamos a contestar con concordia, creación de empleo y dando más herramientas a la sociedad. Queremos más sociedad y menos Estado".

La presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha escrito en Twitter: "¡Ahora sí que me voy a divertir ... y mucho! Lo que más le puede doler a estos comunistas es el voto a VOX".

La diputada de 'Adelante Andalucía' y antigua compañera de filas de Iglesias, Teresa Rodríguez, ha borrado este duro mensaje que lanzó en Twitter: "Iglesias provocó en 2019 una repetición electoral solo para ser Vicepresidente. Así le dio a Vox, a sabiendas, la oportunidad de ser tercera fuerza política en España. Ahora se va porque se aburre y para su vendeta personal con Errejón. La política con minúsculas: la casquería". Y ha lanzado otro tuit explicando las razones de por qué lo ha borrado.

El ministro de Consumo y coordinador de IU, Alberto Garzón, se ha mostrado agradecido por el paso hacia delante del líder de Podemos. "Durante todos estos años Pablo Iglesias nos ha enseñado muchas cosas a la izquierda. El paso que da hoy presentándose como candidato en Madrid para frenar a la ultraderecha es de una valentía y responsabilidad histórica. Y un gran acierto: ¡Sí se puede!", ha escrito en Twitter.