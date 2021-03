Pedro Sánchez, sobre Pablo Iglesias: "Le he deseado suerte, aunque no tanta como a Ángel Gabilondo"

Tras su encuentro con el presidente francés, Emmanuel Macron, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado en público por primera vez sobre el anuncio de dimisión de Pablo Iglesias, quien dejará el Gobierno para disputarle la presidencia de la Comunidad de Madrid a la popular Isabel Díaz Ayuso.

"Hemos hablado esta mañana, le he deseado suerte, aunque no tanta como a Ángel Gabilondo, que será el candidato socialista, y le he reconocido el aporte que ha hecho durante este año en una cartera tan importante", ha dicho Sánchez sobre Iglesias. "En los próximos días tomaré las decisiones que debo tomar. Pero tengo la mejor de las opiniones sobre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz".

Refiriéndose a la historia de migración y exilio que ha unido a España y Francia a los largo del siglo XX, Sánchez ha asegurado que "nunca puede darse por definitiva la conquista de la libertad" y también que "se puede amar a dos naciones".

Sánchez también se ha referido a los tres grandes retos que comparten ambos países en el seno de la Unión Europea: la gestión de la pandemia, el impulso de la vacunación y coordinación de la movilidad; la recuperación económica y puesta en marcha de los fondos Next Generation, comprometidos con la transición verde o las interconexiones eléctrica; y también la construcción de una Europa social.

"A mí no me gusta el término pasaporte porque estamos en un espacio Schengen y lo que queremos es facilitar la movilidad lo antes posible, porque además es fundamental para sectores como el turístico", ha dicho Sánchez, en respuesta a una de las preguntas recibidas.

Doble nacionalidad

Sánchez y Macron han retomado este lunes en Montauban las cumbres bilaterales entre España y Francia —que llevaban cuatro años sin celebrarse— y, además de firmar un convenio para permitir la doble nacionalidad, también van a rendir un homenaje al exilio español ante la tumba del que fuera presidente de la Segunda República Manuel Azaña.

Según datos del Ejecutivo, unos 350.000 españoles que residen en Francia y unos 160.000 franceses que viven en España podrán optar a tener las dos nacionalidades, sin necesidad así de tener que renunciar a la de origen.

También han participado varios ministros de forma telemática. Por parte española, las tres vicepresidentas (Carmen Calvo, Nadia Calviño y Teresa Ribera) y 11 ministros, los de Exteriores, Interior, Defensa, Justicia, Transporte, Trabajo, Educación, Universidades, Industria, Agricultura y Cultura.

En su discurso, Macron ha asegurado que las relaciones entre Francia y España atraviesan un momento "excepcional", ha anunciado que se han firmado 10 convenios bilaterales, ha citado el último discurso de Azaña o la obra de Picasso y ha agradecido a España la colaboración en las operaciones militares en el Sahel.

