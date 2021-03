"Yo me presento porque no te presentas tú": la respuesta de Pablo Iglesias que dejó descolocado a Wyoming

Este lunes, el vicepresidente del Gobierno segundo, Pablo Iglesias, ha anunciado por sorpresa que abandona la vicepresidencia para ser el candidato de Podemos en las elecciones convocadas en Madrid el próximo 4 de mayo. El secretario general de Unidas Podemos ha optado por dejar el liderazgo de la formación morada en el Gobierno en manos de Yolanda Díaz, que mantendrá su cargo de ministra de Trabajo y a la vez "asumirá el reto" de la vicepresidencia.

Durante su entrevista en 'El Intermedio', Iglesias ha asegurado que está dispuesto a no encabezar una posible candidatura de la izquierda de Más Madrid y Unidas Podemos si así lo deciden los inscritos. "Si los inscritos deciden que Mónica (García) tiene que encabezar, iré en el puesto que me toque", ha asegurado Pablo Iglesias, que además ha apelado a que el PSOE busque parte del electorado que hasta ahora tenía Ciudadanos ("votantes de Ciudadanos y del PP que no votarían su candidatura") y a la unión a la izquierda de los socialistas como receta para arrebatar al PP la Comunidad de Madrid.

En uno de los momentos finales, Wyoming ha cuestionado a Pablo Iglesias sobre cómo se ha gestado su salida del Gobierno, a lo que Iglesias, en tono de humor, ha apuntado que él intentó convencer al propio presentador del Intermedio de encabezar la candidatura, pero que ha sido su negativa lo que ha determinado que él tenga que dar el paso. "Yo me presentó porque no te presentas tú para intentar derrotar a Ayuso", ha bromeado.