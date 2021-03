"Perdí la calma. El Barça humilló al jugador": El exagente de Ronaldo, desvela cómo fue su salida del club

Giovanni Branchini, agente de Ronaldo en 1997, fue uno de los protagonistas clave en la llegada del jugador a la Serie A para empezar a formar parte de la plantilla del Inter de Milán. Un especial documental emitido en Sky Sport desvela cómo se produjo su fichaje por aquel entonces, donde el FC Barcelona no queda en muy buen lugar, ya que el propio Branchini ha declarado que el club azulgrana "humilló al jugador".

El exagente de Ronaldo explica en este documental que "fueron varios días de negociación" durante los que "también estaban el abogado del Barcelona y el vicepresidente Gaspart". Asegura que hubo algo que subestimaron: "la cláusula" (de cuatro mil millones de pesetas de la época), pero que aun así "fue decisiva". Branchini recuerda cómo se desarrollaron los acontecimientos que significaron la salida del jugador del club azulgrana para marcharse a la Serie A: "Una noche secuestramos a Ronaldo del hotel de Barcelona y fuimos a la casa de mi socio Carlo Pallavicino" dónde contó que tuvieron una reunión en la que asegura que "si el Barcelona nos hubiera presentado un contrato limpio", lo habrían firmado.

Toma de decisiones con malentendidos de por medio

Lejos de querer irse del club azulgrana a toda costa, Branchini cuenta en el documental que no tenían "nada en contra de la renovación con el Barcelona", pero insiste en que no querían "contratos de imagen y situaciones complicadas". Además, confiesa que es cierto que "había un pequeño dossier con equipos como Lazio, Inter y Glasgow Rangers", que estaban interesados en el jugador.

Branchini continúa explicando que "si quieres que un canal de televisión pague parte del contrato, está bien, siempre y cuando nos pagues los impuestos". Con pies de plomo en la negociación del jugador, su ex agente asegura que lo que menos deseaban era "transitar por un camino que pusiera en peligro el futuro del jugador más importante del mundo", por lo que veían innecesario que tuviese que meterse "en peleas que no le preocupaban".

Por un momento, todo parecía que iba bien y que había acuerdo con el FC Barcelona, tanto es así, que el propio Branchini cuenta en Sky Sports que se dieron "la mano con los entrenadores del Barcelona" e incluso hizo una llamada telefónica a Moratti para decirle que habían encontrado el acuerdo con el Barça. Sin embargo, poco después Branchini explica que "hay una rueda de prensa donde el Barcelona anuncia el acuerdo, pero lamentablemente las cosas que habíamos dicho no correspondían".

¿Pudo ser un malentendido? Branchini reconoce en el documental que lo pensó al principio, pero que luego perdió "la calma" porque le pareció "algo que no estaba ni en el cielo ni en la tierra". Él mismo relata cómo les miró a los socios y les dijo: "Caballeros, nos vamos. Ante este insulto a nuestra inteligencia no hay razón para exponer a Ronaldo a esta humillación". Palabras que sentenciaron el futuro del jugador, que finalmente fichó por el Inter de Milán y no renovó con el FC Barcelona.