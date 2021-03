El alegato de Pablo Iglesias sobre la libertad en alusión al eslogan electoral del PP frente al comunismo

La precampaña electoral de la Comunidad de Madrid ha entrado de lleno en el Congreso. En un rifirafe protagonizado por el secretario del grupo parlamentario del PP, Teodoro García Egea y el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha salido a colación el eslogan de los populares de 'comunismo o libertad'. Este lema fue modificado tras el anuncio de Iglesias de abandonar el Gobierno para presentarse como candidato de Podemos en la Comunidad. Antes era 'socialismo o libertad'.

Libertad es una palabra que todos los representantes del PP han utilizado esta mañana en la sesión de control durante sus intervenciones.

García Egea ha señalado que nadie quiere estar "en el barco de Sánchez e Iglesias". Iglesias ha aludido a las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid, para recriminar las críticas de la formación al comunismo y su contraposición a la libertad.

En este sentido, ha apuntado que hablan "mucho de comunismo o libertad" cuando en España los militantes de esta ideología se "jugaron la vida" para traer la democracia.

Alegato de Iglesias sobre la liberad

"Si estuvieran tan confiados como dicen, no habrían pedido a la junta electoral que anulase nuestra candidatura. Hablan mucho de comunismo y libertad. En España los comunistas se jugaron la vida y la libertad por traer la democracia. Son un partido fundado por nueve ministros de la dictadura. No le llegan a la suela de los zapatos a los comunistas españoles. Hablan de libertad. Para ustedes libertad es que un pequeño grupo no cumpla las normas, libertad para cobrar alquileres abusivos. Es que un enfermo tenga una sanidad pública con profesionales bien pagados. Una educación pública. La libertad se menoscaba cuando una familia tiene que pagar el 70% de su salario en alquiler. El proyecto político de ustedes y sus socios de ultraderecha es destruir la libertad", ha digo Pablo Iglesias.

"No le llegan a la suela de los zapatos a los comunistas españoles", ha enfatizado Iglesias para recriminar a Egea que son "un partido corrupto" que teme su paso a Madrid, al recurrir a la Junta Electoral el vídeo en el que anunció su candidatura.

También ha atacado al secretario general del PP al insistir en que ha comprado a tres exdiputados de Ciudadanos, a los que se ha integrado en el Ejecutivo de Murcia, para abortar la moción de censura presentada contra el presidente popular Fernando López Miras. "¿Cómo ha conseguido la pasta? ¿La ha puesto usted o algún constructor?", ha cuestionado.

García Egea también ha replicado las acusaciones de Iglesias de comprar diputados al asegurar que "las personas con dignidad y principios" no hacen las cosas así, para luego afirmar que sabe que, en su caso, "necesita robar una tarjeta sim", en clara referencia al 'caso Dina'. Por tanto, ha augurado a Iglesias que, tras las elecciones en Madrid, solo le va a quedar "sentarse a rodear la Asamblea de Madrid".