Un diputado de Ciudadanos deja el partido por su "deriva sanchista" y se va al Grupo Mixto del Congreso

Ciudadanos no deja de sumar bajas en sus filas. A los dos diputados de la Asamblea de Madrid de este martes y multitud de militantes regionales y locales, suma ahora la salida de un diputado nacional: Pablo Cambronero. "Es la decisión más difícil que he tomado. He pedido integrarme en el Grupo Mixto del Congreso para defender el programa electoral que firmé. No me integro en ningún grupo político, haré lo que prometí hacer. Gracias a Ciudadanos por haberme dado tanto este tiempo", comparte en Twitter junto a un comunicado más extenso en el que detalla los motivos que le han llevado a abandonar el partido. Según ha podido saber la Cadena SER, Inés Arrimadas, se ha enterado a través del tuit. Con esta marcha, Cs se queda con nueve diputados en la Cámara Baja.

Es la decisión más difícil que he tomado. He pedido integrarme en el Grupo Mixto del Congreso para defender el programa electoral que firmé.



No me integro en ningún grupo político, haré lo que prometí hacer.



Gracias a Ciudadanos por haberme dado tanto este tiempo. pic.twitter.com/af0AxewfCV — Pablo Cambronero 🇪🇦 (@PabloCamPiq) March 17, 2021

"Mi único objetivo es defender todo aquello que siempre he defendido EN LIBERTAD, y es lo que voy a hacer el tiempo que me quede en política. Firmé un compromiso con un programa electoral y ese contrato no lo voy a incumplir", sentencia en el escrito.

Cambronero recuerda la promesa de Albert Rivera de no pactar con Sánchez, "socio de Podemos, ERC y Bildu" y critica el pacto en Murcia de la semana pasada: "No puedo pertenecer a un partido, mejor dicho, ponerme a los órdenes de la dirección de un partido que en plena pandemia dedica su tiempo a realizar estas estrategias o pactos que no comparto. No puedo justificar ni defender algo en lo que no creo. Si veo corrupción, denuncio y me aparto".

También se siente decepcionado por las decisiones tomadas en la reunión de la Ejecutiva de este lunes: "Ya dimití de mi condición de Consejero General de Cs, al ser consciente de que visto lo visto no podría cambiar absolutamente nada en una estrategia y un giro ideológico hacia la izquierda que hace tiempo no comparto. Las decisiones tomadas este lunes de no cambiar nada y que todo siga igual es el claro ejemplo de la deriva sanchista que ha tomado Cs".

Insiste en que "las convicciones no se venden ni se compran y menos aún se cambian, al menos las mías, nos voten los españoles o no. Dije no al sanchismo y lo mantengo".

"Si en algo he fallado a los afiliados y simpatizantes de Ciudadanos, les pido disculpas, pero entiendo que, como yo, la inmensa mayoría no puede quedarse mirando mientras el proyecto pierde el rumbo. Yo intentaré continuar donde Albert Rivera lo dejó, sin más", concluye.

Edmundo Bal: "Lo valiente y lo coherente es dejar el acta"

Las reacciones a la salida del diputado no se han hecho esperar y su compañero de bancada, Edmundo Bal, ha respondido en Twitter a su anuncio: "Lo valiente y lo coherente es dejar el acta, Pablo. Obtuviste el escaño en el Congreso porque te presentaste en las listas de Ciudadanos. Sumarte a la operación de Génova y Hervías pero aferrarte al acta y al sueldo de diputado te retrata perfectamente. Una lástima", ha criticado.