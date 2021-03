Archivo definitivo de la querella de Cifuentes contra los periodistas que destaparon el 'caso máster'

La Audiencia Provincial de Madrid ha dado carpetazo definitivo al intento de Cristina Cifuentes de llevar al banquillo a los periodistas que destaparon las irregularidades en su máster universitario, causa en la que la expresidenta madrileña ha sido recientemente absuelta. Los jueces rechazan que los periodistas de Eldiario.es, su director Ignacio Escolar y la exredactora Raquel Ejerique, incurrieran en un delito y recuerdan que "el silencio acerca de cómo se obtuvo la información y todas las circunstancias para publicar la misma obedece al ejercicio del secreto profesional".

Tanto la expresidenta de la Comunidad de Madrid como la Universidad Rey Juan Carlos recurrieron el archivo, exigiendo entre otras cosas la declaración de más testigos y que tanto los dos periodistas como el profesor acusado fueran llevados al banquillo por revelación de secretos. Insistían en que Salvador Perelló era el autor de la filtración y que los dos periodistas que destaparon el caso conocían la procedencia ilícita de la información que publicaban.

Unos argumentos que rechaza ahora la sección sexta de la Audiencia Provincial de Madrid en un auto que ya no se puede recurrir. Sobre el docente acusado, zanjan los magistrados que "no es posible atribuir el acceso no autorizado a la base de datos de la URJC (...) a ninguno de los investigados" y que "no se ha podido acreditar ni que este investigado fuera la persona que accedió a la intranet de la URJC para capturar los documentos publicados".

Sobre los dos periodistas que destaparon el caso en 2017 explican los jueces que la información que publicaron es veraz, de interés público y "sobradamente contrastada", rechazando que el hecho de no querer revelar sus fuentes implique que quisieran ocultar algún delito. "El silencio acerca de cómo se obtuvo la información y todas las circunstancias para publicar la misma obedece al ejercicio del secreto profesional, con alcance constitucional, y este silencio no debe interpretarse como una sospecha de haber obrado con conocimiento de la ilicitud de la obtención de los datos, sino como derecho constitucional a recibir información veraz y al secreto profesional en el ejercicio de esta libertad".

Cifuentes, absuelta

Esta ramificación del 'caso máster' queda zanjada poco después de que la misma Audiencia de Madrid, aunque otra sección, haya decidido absolver a la propia Cristina Cifuentes imponiendo 3 años de cárcel a la exasesora María Teresa Feito y un año y medio a la profesora Cecilia Rosado. Los jueces entendieron que no hay pruebas que demuestren que Cifuentes instó personalmente la falsificación de las actas de su máster.

Una absolución que no es firme. La Fiscalía ha pedido recientemente que se anule esta sentencia y que se repita el juicio contra ella y el resto de acusados, alegando que "todo acto tiene una razón de ser" y apuntando de nuevo a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid como instigadora de la falsificación.