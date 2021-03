Valdano explica cómo se gestó el fichaje de Zidane: "La Juventus no tuvo más remedio que venderlo"

La ESPN sacó hace casi un mes el documental del Real Madrid de la primera etapa de Florentino Pérez: 'Galácticos'. Un documental que en Europa solo puede verse en la plataforma de mencionado medio de comunicación 'ESPN Player'.

Tres episodios de poco menos de media hora que relatan los hechos acontecidos desde las elecciones a la presidencia del año 2000 hasta que Florentino Pérez dimite en el año 2006.

Trailer oficial de #GalacticosPorESPN | Una coproducción @EspnOriginals #AsimetricaFilms @martinainstein Llega la serie que nos contará la historia de un equipo que cambió el mundo del fútbol, desde una idea revolucionaria para transformar la industria del deporte. pic.twitter.com/PpKDEJHW8F — ESPN.Originals (@EspnOriginals) February 10, 2021

"Florentino es un gran seductor de hombres", afirma Jorge Valdano durante el primer episodio cuando se cuenta la historia del fichaje de Luis Figo. Ahí, Florentino supo cómo ganarse al representante del portugués, gracias al cual se obtuvo el fichaje de la estrella del acérrimo rival, el Fútbol Club Barcelona.

Además, el propio Valdano cuenta en ese mismo capítulo cómo se fraguó el fichaje de Zinedine Zidane. "Una capacidad organizativa descomunal, cada uno tenía un papel en la obra. Tú te ocupas del representante, tú te ocupas de la mujer, tú te ocupas del mismo Zizou".

Incluso participaron del mismo algunos de los Galácticos ya presentes en el club blanco. "Tú eres Zidane y te llama por teléfono Raúl, te llama Figo y te dicen te estamos esperando, no sabes las ganas que tenemos de jugar contigo... llaman a la mujer y le dicen no sabes el día de sol que tenemos aquí en Madrid... hay un colegio francés que es una maravilla... cuando se dieron cuenta los de la Juve, Zidane y su entorno ya habían decidido irse y no tuvieron más remedio que venderlo".