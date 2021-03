Angelo Pagotto, de hacerle sombra a Buffon en la portería a terminar de pizzero

El exportero italiano Angelo Pagotto ha realizado una entrevista en 'La Gazzeta dello Sport' en la que ha charlado sobre su vida, su pasado en el mundo del fútbol y su problema con las drogas.

Pagotto cuenta que estuvo trabajando como pizzero en Alemania: "En aquel país fui pizzero, cocinero y de todo", dice el exfutbolista.

Hace 25 años, este jugador era una de las estrellas en Italia por donde pasaba. Ahora es entrenador de porteros en el Avellino, equipo de su ciudad.

Allá por el año 1995 era el portero titular en la final del europeo Sub-21 ante España. Dejaba en el banquillo a un joven Gianluigi Buffon. En ese encuentro Pagotto paró dos penaltis, uno de ellos al madridista Raúl González Blanco.

"Era joven, tenía mucho dinero en el bolsillo, pero no una familia sólida que me guiara. Y tenía las chicas que quería. En ese momento, Buffon aún no era lo que se convirtió entonces. Él era unos años más joven, me preferían. Pero él y yo éramos los predestinados, los porteros más fuertes del momento", ha dicho en la entrevista.

Su frustrado fichaje por la Juventus

La Juventus de Turín le quiso fichar. En cambio, Pagotto rechazó y comenzó su carrera en descenso. "No sé si me equivoqué o no. En retrospectiva, tal vez hubiera sido mejor ir allí. Mi agente y yo hicimos varias valoraciones: la alternativa era la Sampdoria. Pero tras el 'no' a Luciano Moggi, se cerraron todas las puertas", ha lamentado.

Pagotto pasó por Sampdoria, Milan y Peruggia, equipo en el que en 1999 dio positivo por cocaína. El escándalo le llevó a estar apartado del fútbol durante dos años. Durante este tiempo vivió, cuenta, en el hotel de su madre: "Había días en los que no podía levantarme de la cama alternando con noches en la discoteca. Había comenzado una vida salvaje. Cuando me di cuenta de que la situación se estaba saliendo de control, me miré al espejo y me puse en tratamiento. No me avergüenza decir que recibí ayuda, no podría haberlo hecho solo contra la depresión", ha desvelado.

Ya en 2007, en el Crotone le salpicó otro escándalo de doblaje que puso fin a su carrera como futbolista: "No tenía más adrenalina en el campo y la buscaba en la cocaína. Empecé a andar en malas compañías, me hacían sentir protagonista", ha sentenciado.