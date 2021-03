El veterano futbolista, John Obi Mikel, centrocampista de 33 años que juega en la EFL Championship, ha vuelto a hablar sobre el fútbol español en una entrevista concedida al medio británico ‘The Athletic’.

Si este miércoles recogíamos sus palabras sobre lo que ocurrió tras el polémico Chelsea-Barça de Champions en el vestuario de los 'Blues' y la actuación arbitral de Ovrebo, ahora le ha tocado a un jugador del Real Madrid y excompañero en el Chelsea.

Obi Mikel ha vuelto a la carga contra Eden Hazard y ha asegurado que “lo tenía todo” para ser el mejor en el mundo del fútbol. Tenía dos caras, la mejor durante los partidos y “la peor en los entrenamientos”.

Sobre sus cualidades: “Siempre he dicho que Hazard es uno de los jugadores más dotados, lo tenía todo: velocidad, potencia, habilidad, técnica... Estaba justo detrás de Messi y Cristiano Ronaldo. Pero solo si él quería”.

John Obi Mikel y Eden Hazard, en un entrenamiento con el Chelsea / GETTY IMAGES

Se comparaba con Cristiano: “Hazard se decía a veces 'si quiero ser tan bueno, puedo serlo. No tan bueno como Messi porque él es de otro planeta, pero creo que puedo estar cerca de Cristiano e incluso mejor'. Esas fueron las palabras que salieron de su boca, pero él no es tan dedicado. No entrena bien, es el peor jugador entrenando con el que he jugado”.

En los entrenamientos: “Cuando estábamos entrenando, él nos esperaba parado hasta que acabáramos. Es el jugador más vago, pero luego los domingos siempre era el mejor del partido. Era increíble”.

“¿Que por qué es tan malo? Dios mío. Eden, Eden, Eden... ahhhh. Porque era tan bueno que nadie decía nada. Llegaba el sábado y ganaba el partido para nosotros, era el hombre del partido. Pero el lunes y el martes, estaba en el entrenamiento y era como si no estuviera. Parado, deambulando”.

Su timidez en los terrenos de juego: "Todo el mundo luchando, gritando en los partidillos y él no hacía nada de eso. Pero le veías en el terreno de juego, lo bueno que era... ¡No es justo que algunas personas tengan tanto talento!".

Zidane: "Algo está pasando con Hazard"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, reconoció hace días que "algo está pasando" con el belga Eden Hazard, que volvió a lesionarse.

"No va a estar en condiciones para estar con nosotros. Son cosas que no se pueden explicar. Espero, porque quiero ser positivo, que sea poca cosa. Algo está pasando. Nunca se ha lesionado en su carrera y esto es nuevo. Queremos que esté bien. Todos le queremos ayudar", declaró sobre Hazard en rueda de prensa.

Además, pidió a los aficionados que "esperen" por el belga. "Sabemos el jugador que es y los aficionados quieren ver a Eden Hazard jugar, como todos aquí. En este momento, no se puede hacer, así que vamos a tener paciencia y esperar. Queremos ayudar todos a Eden. No sé si será conmigo, pero lo que quiero, con todas mis fuerzas, es ver al Eden Hazard jugador", reiteró.

Sin embargo, "no" cree "que haya un problema" con los servicios médicos o con la preparación física del jugador. "Tenemos a gente muy competente aquí. Hay cosas que no puedes explicar; vamos a buscar lo que está pasando, pero son cosas que pasan en el fútbol. Hemos hablado de la pretemporada, de la cantidad de partidos, de la cabeza, que influye mucho...", sentenció.