"He estado 27 días sin ducharme": Beatriz Montañez revela cómo es su día a día en la cabaña en la que vive

La periodista y escritora Beatriz Montañez explicaba hace una semana en Hoy por Hoy que lleva cinco años viviendo en soledad en pleno bosque sin más proximidad que la de la naturaleza. Pese a que muchos pensaban que podía tenerlo todo, ya que era parte fundamental de uno de los programas más exitosos de la televisión, la también presentadora decidía iniciar una nueva aventura para encontrar lo que no tenía: "Necesitaba silencio, necesitaba saber cuál era el camino".

Tras la repercusión de esta entrevista, muchas han sido las personas que se han interesado sobre la nueva vida de la presentadora. Mientras que algunas se han interesado por la cabaña en la que lleva viviendo desde hace cinco años, otras han preferido cuál es su rutina diaria ahora que se ha alejado de los focos y de la gran ciudad. Entre ellas, la periodista Thais Villas, quien ha traído de vuelta a la que fuera su compañera a El Intermedio para conocer nuevos detalles sobre su nueva vida en el bosque.

Beatriz Montañez reconoce que ha estado hasta 27 días sin ducharse

Entre otras cosas, Thais Villas y Beatriz Montañez han charlado sobre la rutina diaria de la periodista. Una rutina que, tal y como explica la también escritora, tiene que ser muy militar para evitar dejándose a una misma: "La rutina cuando vives solo tiene que ser muy militar porque si no puedes caer en la pereza y en la desidia". A pesar de ello, Montañez asegura que se deja a veces porque, en ocasiones, no se ducha: "Total, como no voy a estar con nadie".

De hecho, la periodista ha reconocido que ha llegado a estar hasta 27 días sin ducharse: "Es buenísimo para la piel y para el pelo. Tanta agua y el detergente acaba por deteriorar las capas grasientas que protegen la piel". Después de hablar sobre los beneficios de no ducharse en una buena temporada, Beatriz Montañez ha explicado que se despierta cada día a las 7:30. A continuación, medita durante una hora y media, desayuna y lee los periódicos durante otra hora y media.

La curiosa razón por la que el domingo es el día favorito de Beatriz Montañez

Después arregla la cabaña en la que vive como cualquier ser humano. Cuando ha terminado de limpiar y de barrer, la periodista explica que corta leña durante una hora, prepara las chimeneas y se pone a comer. Cuando ha terminado de comer sobre las 14.30 horas, Montañez se sienta a escribir y no se levanta hasta las 23:30. Tras estas declaraciones, Thais Villas le ha preguntado a la entrevistada si mira mucho el reloj.

Acto seguido, Beatriz Montañez ha explicado que no tiene reloj y que nunca lo ha tenido: "El tiempo tiene su propio ritmo". A pesar de que no le importa demasiado cómo transcurre el tiempo, la escritora reconoce que le encantan los domingos por una sencilla razón: "Como tengo una economía muy ajustada, y me gusta el café caro, solo tomo café los domingos. El resto de días tomo té".