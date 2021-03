Bale avisa sobre su regreso al Real Madrid: "En verano volveré, me sentaré con mi agente y decidiré"

Gareth Bale insiste en la idea de un retorno al Real Madrid que sería una cuestión de tiempo con fecha en el final de la presente temporada. En los planes del galés está seguir progresando en el Tottenham para llegar en las mejores condiciones a la Eurocopa y tras ello reincorporarse a la disciplina madridista. Esto, afirma el jugador, entra dentro de su contrato y por ello considera que hablar de su camino de vuelta no es una falta de respeto para los 'Spurs'.

Durante la concentración con su selección, 'El Expreso de Gales' expresó su sentir de que no ha sido "irrespetuoso" con el Tottenham, puesto que su vinculación consiste en una cesión hasta el 30 de junio y es el Real Madrid quien conserva sus derechos hasta 2022. "Legalmente mi contrato dice que tengo que volver al Real Madrid, que es lo que dije. No creo que faltara al respeto a nadie. El Madrid es el club al que pertenezco. En verano volveré, me sentaré con mi agente y decidiré", explicó.

Pese a las incógnitas sobre su futuro, Bale pone sobre la mesa su deseo de "jugar", algo que con Zinedine Zidane se complicó en el último curso. "La razón por la que salí fue porque quería jugar partidos, ponerme en forma y disfrutar del fútbol. Obviamente, cuando llegue el verano volveré al Real Madrid y a partir de ahí ya veremos", manifestó el futbolista este lunes.

"Después de la Eurocopa y mis vacaciones de verano, me sentaré, seguiremos adelante y esperemos encontrar una solución", amplió, manteniendo en el aire un desenlace que se antoja dilatado en el tiempo. Su agente, Jonathan Barnett, ya adelantó hace unos días que aún era demasiado pronto para saber qué camiseta defendería su representado el próximo curso.

Su recuperación en Londres

De cara al tramo final de tempoirada, Gareth Bale asegura sentirse "bien" físicamente después de un inicio lento por "un pequeño problema en la rodilla" y su falta de minutos de competición con regularidad. Tal era su situación que ha reconocido que ha necesitado hacer trabajo psicológico: "La confianza es una de las cosas más importantes, especialmente para jugar en el último tercio del campo. Tienes que tomar riesgos y necesitas sentirte bien para poder ganar a un defensor, disparar y marcar goles. Estoy desarrollando mi confianza despacio, voy bien y se ve en mi rendimiento. Tengo que seguir mejorando, trabajando duro, y espero ir mejorando cada vez más y llevarlo hasta la Eurocopa", apuntó, esperando que el mejor Bale todavía esté por ver este año.