"Da igual que sean españoles, franceses, ingleses, chinos o eslovacos": Simón, sobre los turistas extranjeros

En los últimos días, las fiestas de personas que llegaban a España desde el extranjero han protagonizado muchos titulares y conversaciones del día a día. ¿Por qué se puede viajar a España desde Francia mientras que otras familias residentes en distintas regiones del país no se pueden ver? Esa pregunta ha sido una de las más repetidas antes y durante este período de Semana Santa y este lunes se le ha planteado a Fernando Simón.

Durante la rueda de prensa para actualizar los datos del coronavirus, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) ha señalado que "el truco está en implementar bien las medidas con todas las personas que estén en España", independientemente de su procedencia.

De este modo, Simón ha destacado que cualquiera que viaje a España desde otros países para hacer turismo "si se aplica y se aplica bien, está sujeta a las mismas medidas de prevención y control a la que estamos cualquiera de nosotros". "Los riesgos no deberían ser muy diferentes a si vienen o no. El truco está en que implementemos bien las medidas con todas las personas que estén en España, sean españolas, francesas, inglesas, chinas o eslovacas", ha incidido.

No obstante, no ha descartado los riesgos que supone la entrada de turistas a España en estos momentos y ha subrayado que "una de las medidas más eficaces para el control de la transmisión del virus" sigue siendo "la reducción de la movilidad". "Que se les hagan pruebas reduce mucho los riesgos pero no los elimina", ha señalado Simón.

Las imágenes de fiestas ilegales "preocupan"

"Es cierto que algunas imágenes que se han visto estos días preocupan, cualquier persona sensata sentiría cierta preocupación", ha añadido, a la vez que ha llamado a la responsabilidad no solo de la población sino de la propia implementación de medidas.

Asimismo, al ser apelado sobre la situación de Madrid, donde se ha visto la celebración de algunas fiestas clandestinas, el director del CCAES ha apuntado que "con la incidencia media que tiene Madrid existe un riesgo alto". Aun así, a su juicio, la Comunidad es "responsable" y "aplica las medidas que se han aprobado en el Consejo Interterritorial". "Tenemos que ser conscientes de la evolución y de la situación en la que estamos", ha sentenciado.