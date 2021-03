¿Qué es la 'luz de gas'?: así es el tipo de maltrato psicológico que denuncia Rocío Carrasco en su documental

Mediaset ha emitido este domingo dos nuevos episodios de Rocío: contar la verdad para seguir viva. Un documental, protagonizado por Rocío Carrasco, en el que la colaboradora de televisión habla sobre su relación con Antonio David Flores y sobre cómo este la maltrató durante años. No solo a nivel físico como ha explicado durante estos últimos programas, sino también a un nivel psicológico que le llevó a tocar fondo e incluso intentar suicidarse.

A lo largo de estos dos últimos capítulos, Rocío Carrasco ha hablado sobre su boda, sobre el nacimiento de su primera hija y sobre las primeras infidelidades de la que fuera su pareja. También sobre cómo este distorsionaba la realidad con el objetivo de hacer creer a la hija de Rocío Jurado que todo lo que estaba viviendo era fruto de su supuesta locura. Un tipo de maltrato, desconocido para muchas personas a pesar de ser estructural, conocido como luz de gas o gaslighting.

¿Qué es la luz de gas?

Según ha explicado la periodista y profesora de la Universitat Oberta de Catalunya, Ana Bernal-Triviño, durante el debate previo al tercer capítulo del documental, la luz de gas es un tipo de maltrato psicológico mediante el que un hombre pretende hacerle sentir a su pareja que lo que está viviendo es parte de su imaginación. Todo ello a través de descalificaciones como que la mujer está loca, que se está inventando las cosas o que todo es por culpa de los celos. En el caso de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, el que fuera Guardia Civil tildó a su pareja de loca porque esta le había pillado besándose con otra mujer. A pesar de que Antonio David Flores la estaba engañando mientras estaba embarazada, este le aseguró que no era así y que estaba siendo fruto de su imaginación y de las hormonas de su embarazo.

Un tipo de maltrato que se repetía desde los primeros meses de su relación, cuando Antonio David Flores trataba de hacerle dudar de sus percepción de la realidad con el fin de no asumir sus actos. Según cuenta la periodista estadounidense Ariel Leve en una charla TED en la que habla sobre la luz de gas, este tipo de maltrato es muy sutil pero, al mismo tiempo, uno de los más "horribles" que se pueden vivir: "Sentir que están negando lo que has visto con tus propios ojos y saber que es cierto, que te nieguen una experiencia que has tenido y que fue real, para mí fue peor que el abuso mismo".

Un tipo de maltrato que se da principalmente en relaciones de pareja

¿Por qué puede llegar a ser pero que el abuso mismo? Según cuenta Ariel Leve, porque llega a mermar tanto la autoestima como la confianza de la mujer que la recibe, provocando incluso que llegue a dudar de sí misma y que se sienta culpable de las conductas de violencia emitidas por el maltratador. La psicóloga especialista en relaciones de pareja y género Constanza del Rosario explica, en un reportaje para La Tercera que, a pesar de que se pueda dar en muchos contextos, es más común verlo en relaciones de violencia hacia las mujeres.

Según explica la terapeuta, el problema radica en una sociedad que piensa que las mujeres son seres muy emocionales y que los hombres son los racionales de la relación: "Es una manera fácil y cultural de agredir a una mujer, ya que se le ha hecho creer que, al ser 'tan emocional', exagera o pierde la noción de la realidad y eso la convierte en una loca, mientras que los hombres son los racionales y ven con más claridad lo que está bien o mal".

Dado que no hay una agresión clara, la víctima no suele ser consciente de que está siendo maltratada. Sin embargo, y tal y como ha explicado la periodista Ariel Leve, la luz de gas puede llegar a ser incluso peor que el propio abuso. No solo por el hecho de que la mujer pueda llegar a sentirse culpable de las conductas de violencia emitidas por el maltratador, como explica la psicóloga especializada en atención a mujeres víctimas de la violencia de género Bárbara Zorrilla para El País, sino porque le hace dudar de todo lo que ocurre a su alrededor.