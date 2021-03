El vínculo del lateral Diego Capel con el Real Madrid estuvo "a punto" de fructificar hace más de una década. Por aquel entonces, el almeriense despuntaba en el primer equipo del Sevilla FC y, tal y como ha admitido el futbolista en una entrevista con el podcast Ídolos, la llamada de Pedja Mijatovic dejó su operación casi hecha, solo a falta de concretarse otra salida que no terminó de producirse ese mismo mercado de fichajes.

"Lo tenía prácticamente cerrado. Faltó que querían vender a Drenthe en aquel momento. Me llamaron y me dijeron que si salía Drenthe mi operación se abría. Por circunstancias al final no salió y me quedé con ese sueño sin cumplir", desveló el canterano sevillista en esa charla, además de insistir en la espina que le ha quedado por no poder dar el salto.

"Hubiera sido un sueño jugar en el Real Madrid o en el Barcelona, además porque prácticamente lo tenía cerrado. Hablaba con Mijatovic en aquel momento, que era el director deportivo, casi todas las semanas y faltó nada para hacerse", reconoció Capel, que siguió perteneciendo a la disciplina hispalense hasta 2011 a pesar de que su presidente en aquel instante, José María del Nido, no resultó un impedimento. "Tenía un presidente como Del Nido, que era difícil, pero en estas circunstancias fue porque querían quitarse a Drenthe en aquel momento y no consiguieron hacerlo", enfatizó.

😱 "Me dijeron que si se iba Drenthe del Real Madrid me fichaban a mí"



🗣️ @Diego11Capel, exjugador del Sevilla, habló para nuestros micrófonos sobre su no fichaje por el Real Madrid



🚨 Historia completa YA en YouTube



➡️ https://t.co/pLiRV2sItv pic.twitter.com/MCacmlaxoP — Ídolos (@Idolos_show) March 30, 2021

El interés de Diego Capel en emprender un nuevo rumbo se extendió hasta el final del verano. "Hasta el último día de mercado estuve a punto y al final me quedé en el Sevilla. Ese pasito de un club más grande es quizás lo que me ha faltado", añadió, antes de poner sobre la mesa hasta dónde llegó su relación con Mijatovic. "Me dijo que estaba muy interesado, que me llevaban siguiendo desde hace tiempo y que estaban a la espera de poder sacar a un jugador para poder hacer mi traspaso", lamentó el jugador después de haberse visto a un paso de defender la camiseta merengue.