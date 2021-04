Casemiro: "¿El Clásico? Es el tipo de partido que si ganas te dan otro ánimo para el resto de la temporada"

Carlos Henrique Casemiro ha concedido una entrevista al Telediario de Televisión Española para charlar acerca de los próximos encuentros que afrontará su club, el Real Madrid, en las próximas semanas.

El duro calendario. "En el Real Madrid todos los partidos son importantes y en todos los partidos hay mucha presión, ya estamos acostumbrados. Estos partidos son los que nos gusta jugar"

La eliminatoria ante el Liverpool. "¿Favoritos? No, no. Es el típico partido muy bonito y se decidirá por detalles. El Liverpool tiene grandes jugadores y de mucha calidad, podría ser una final de la Champions. El que falle menos se hará con la victoria y no creo que haya favorito"

El partido ante el Barcelona. "Hablar del Clásico es complicado. Primero estamos pensando en el Eibar, pero si me preguntas por el Clásico sabemos que son partidos muy bonitos, partidos que todos los jugadores quieren jugar y creo que no será muy distinto al Liverpool. Son partidos complicadísimos pero si los ganas te dan otro ánimo para lo que resta de temporada".

Mensaje para los que tengan dudas. "El mensaje que toda la plantilla da es que vamos a pelear hasta el final".