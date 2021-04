PP, PSOE y Ciudadanos condenan el ataque a la sede de Podemos en Murcia: "La violencia nunca es justificable"

La sede de Podemos en Cartagena ha amanecido con ataques y pintadas como "hijos de puta", "escoria corrupta" o "terrorismo de estado". El líder de la formación morada, Pablo Iglesias, ha denunciado este suceso en Twitter culpando a la ultraderecha de vandalizar la sede "con material explosivo".

"El terrorismo callejero de los ultras no va a amedrentarnos. Frente a los violentos y sus blanqueadores: democracia, libertad de expresión y justicia social", ha escrito en la red social.

En este vídeo podéis ver el ataque de la ultraderecha, con material explosivo, a una sede Podemos hoy mismo. El terrorismo callejero de los ultras no va a amedrentarnos. Frente a los violentos y sus blanqueadores: democracia, libertad de expresión y justicia social pic.twitter.com/IPDsJf4Ysl — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 2, 2021

TERRORISMO FASCISTA.



Después de pintar "ROJOS" y "AL PODEMITA DINAMITA", ahora intentan incendiar la sede de PODEMOS en Cartagena con material explosivo.



Si queremos preservar la libertad y la democracia, hay que pararle los pies a la extrema derecha y a quienes la blanquean. pic.twitter.com/Zrl4lcKDde — PODEMOS (@PODEMOS) April 2, 2021

En este sentido, otros partidos políticos se han pronunciado para condenar los hechos. Así lo ha hecho el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida: "Nosotros no somos sospechosos, nosotros condenamos todos los ataques vengan de donde vengan", ha afirmado a los medios de comunicación, aunque ha criticado la actitud de Podemos en situaciones similares.

"Sin embargo, ha habido ataques a sedes del PP que Podemos no ha condenado. No solo no ha condenado, sino que incluso en ocasiones ha justificado esa violencia", ha señalado y ha reiterado que "nosotros, a diferencia de Podemos, no tenemos ningún problema en condenar la violencia venga de donde venga".

Asimismo, la secretaria general de Ciudadanos y portavoz adjunta en el Parlament de Cataluña, Marina Bravo, ha expresado su rotunda condena al ataque. "Las expresiones violentas nunca son justificables ni una forma de manifestar discrepancias", ha apuntado en un mensaje en Twitter y ha añadido: "Los representantes públicos debemos ser ejemplares y aparcar la polarización, cuyas consecuencias son nefastas para la convivencia".

Mi rotunda condena a este ataque. Las expresiones violentas nunca son justificables ni una forma de manifestar discrepancias. Los representantes públicos debemos ser ejemplares y aparcar la polarización, cuyas consecuencias son nefastas para la convivenciahttps://t.co/HKIokkfvbC — Marina Bravo Sobrino (@MarinaBS_Cs) April 2, 2021

Desde el PSOE se ha pronunciado el presidente de Asturias, Adrián Barbón, quien ha mostrado su condena "total y absoluta" al ataque y su "solidaridad para las personas que forman parte de Podemos". "En Democracia estos sucesos son absolutamente inadmisibles. Hay límites que se están pasando y que ponen en peligro la Libertad", ha escrito en la red social.