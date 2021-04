La campaña de vacunación sigue activa en Semana Santa con diferencias por territorios

La campaña de vacunación contra la COVID-19 sigue activa en toda España, aunque en algunas comunidades se hace de forma masiva, en otras de manera muy limitada y hay diferencias también por grupos de edad. Madrid es la única Comunidad que estos días festivos no va a vacunar a los mayores de 80 años y sí a los de otras franjas de edad. La razón es que permanecen cerrados los centros de salud. La Comunidad Valenciana es la única que tiene intención de parar la vacunación durante dos días festivos, el domingo y el lunes.

Todo apunta a que el gran avance en esta Semana Santa se va a dar, sobre todo, en la vacunación de los que tienen entre 60 y 65 años. Este millón de dosis que se han repartido hoy son de AstraZeneca y es la que se está inyectando a este grupo de edad. Esa es la razón de que Cataluña esté buscando a 38.00 personas de 60 a 65 y haya programado la vacunación de 75.000 más personas de esa franja de edad en los próximos cinco días. Hoy en esa comunidad se están administrando las ultimas dosis de Pfizer disponibles a los mayores de 80.

También hay diferencias entre comunidades autónomas por el ritmo de vacunación aunque, en la mayoría se está haciendo de forma masiva y en grandes pabellones. Llama la atención el caso de Aragón, es la que menos dosis pondrá esta Semana Santa, porque pesar de haber recibido hoy más de 28.000 de AstraZeneca mantiene la decisión, que tomó por falta de vacunas, de no citar durante este puente. Aragón solo pondrá un millar de Pfizer a mayores de 80 años. La llegada hoy de un millón de dosis de AstraZeneca ha permitido a La Rioja, que es una de las comunidades que lleva un mejor ritmo, no parar ni un solo día la vacunación.

Qué va a hacer cada Comunidad Autónoma

En Andalucía continúa la vacunación contra el coronavirus este viernes santo, así como durante todo el fin de semana, después de que la comunidad haya comenzado este pasado lunes a vacunar con AstraZeneca a la población general entre 65 y 55 años, además de continuar la vacunación del personal esencial.

Aragón es la comunidad que menos vacunas va a poner durante la Semana Santa. En los últimos días, el Gobierno de Aragón había dicho que durante este puente no se vacunaría por falta de dosis y pese a la llegada de 28.800 de AstraZeneca no se han cambiado los planes. La única vacunación prevista estos días festivos es la de un grupo de unos mil mutualistas, mayores de 80, que recibirán la segunda dosis en la sede del 061.

Asturias mantiene la vacunación durante las fiestas. Fundamentalmente en el pabellón deportivo de Gijón. Ayer se alcanzó un récord con el administración de 7 mil vacunas. La previsión es que este fin de semana finalice la vacunación e la población mayor de 80 años y que el lunes empiece con la franja 70-79

Los centros de salud de Baleares van a continuar vacunando a los mayores de 80 años este viernes. En los centros de vacunación masiva continuará el proceso de vacunación todos los días, incluso los festivos. La previsión es que en esos centros se administren 5.000 dosis de AstraZeneca. A Baleares no ha llegado hoy la distribución de esta vacuna y hasta el martes no se espera que llegue el cargamento record con 48.700 dosis.

A lo largo de todos los festivos, Canarias va a continuar la vacunación. Hoy en concreto se sigue vacunando a los grandes dependientes domiciliarios, los mayores de 80 años y a los del grupo 3 que son otros profesionales sanitarios y sociosanitarios se vacuna. Canarias ha recibido hoy 45.100 dosis de AstraZeneca que empezarán a inocularse mañana.

Cantabria programa vacunación masiva

Cantabria ha programado una vacunación masiva en Semana Santa con un plan especial para inmunizar a 2.900 personas. El Palacio de Exposiciones de Santander acogerá este dispositivo, en el que se vacunará con la primera dosis a todos los mayores de 80 años pendientes y a los grupos prioritarios de 55 a 65 años que recibirán AstraZeneca. Hoy han llegado a Cantabria 12.600 dosis de esta vacuna.

En Castilla y León y Castilla-La Mancha vacunan a mayores de 80 años

En Castilla y León los mayores de 80 están siendo citados con normalidad estos días festivos por sus respectivos centros de salud, como cualquier otra semana, siempre en función de la disponibilidad de dosis enviadas por el Ministerio de Sanidad. Al mismo tiempo se está llamando al grupo de 60 a 65 para ser vacunados. Castilla y León ha recibido hoy una partida de 51.800 vacunas de AstraZeneca.

No se interrumpe la vacunación por las fiestas en Castilla-La Mancha, siguen con los mayores de 80 años y el personal esencial. También están empezando a vacunar al grupo de entre 56 y 65 años. El proceso se lleva a cabo tanto en centros de salud como en grandes recintos. En Albacete, como curiosidad, han hecho turnos en función del mes y el año de nacimiento de tal forma que puedes ir aunque no tengas cita si has nacido ese mes y ese año que toca y eres de esa localidad. Esta Comunidad ha recibido hoy 50.000 dosis de Astra Zéneca.

Cataluña tiene previsto acelerar en estas fiestas sobre todo la vacunación del grupo de edad entre 60 y 65 años aprovechando que hoy ha recibido 168.000 dosis de AstraZeneca. Por esta razón está buscando a 38.00 personas de esa franja de edad para que se presenten estos días en los centros de vacunación. Además, ya había programado la vacunación de 75.000 más de esa franja de edad en los próximos cinco días. Hoy en esa comunidad se están administrando las ultimas dosis de Pfizer disponibles a los mayores de 80.

La Comunidad Valenciana no vacunará ni el domingo ni el lunes

C. Valenciana no tiene previsto inyectar ninguna vacuna contra el coronavirus el domingo y el lunes -que es festivo autonómico-. Los distintos departamentos de Salud continuarán con la vacunación de las segundas dosis a las personas que les toque entre hoy y mañana, aunque no hay cifras sobre el número de vacunas que se prevén inocular. Además, durante todo el fin de semana va a continuar enviando por SMS las citas a las personas de 65 años para vacunarlas con AstraZeneca a partir del martes.

Extremadura continuará la campaña de vacunación con total normalidad en Semana Santa. Ahora se sigue vacunando a los mayores de 80 años con la de Pfizer y al grupo de entre 62 y 64 con la de AstraZeneca. Hoy se ha vacunado al presidente de esta Comunidad.

Galicia prevé administrar hasta el lunes 100.000 dosis, y administrar la pauta completa a todo el colectivo de mayores de 80 años. En esta Comunidad el porcentaje de mayores de 80 con la pauta completa es todavía muy bajo del 34’3%. La previsión es que la semana que viene se vacune con AstraZeneca a la población de entre 55 a 65 años además de empezar con el grupo de 75 a 79 con Pfizer. Galicia ha recibido hoy 58.000 dosis de AstraZeneca.

La Rioja vacuna durante toda la Semana Santa. Hoy y mañana, segundas dosis a mayores de 80 años en la Zona Básica de Salud de Calahorra. Se completa así la inmunización al grueso de la población mayor de 80 años de La Rioja de todas las ZBS salvo Logroño. La vacunación a mayores de 80 de la capital se reanuda el martes en Rioja Forum y el Palacio de los Deportes. Por su parte, mañana continúa la vacunación del Grupo de edad de menos de 65 en el Hospital San Pedro de Logroño. La llegada de las nuevas dosis de AstraZeneca permite a La Rioja no parar ni un solo día la vacunación ya que esta es una de las Comunidades que más dosis de las recibidas había inyectado

Madrid cierra los centros de salud

Madrid es la única comunidad que ha decidido no vacunar a los mayores de 80 años durante estas fiestas porque ha cerrado los centros de salud que es donde los mayores reciben las vacunas. Sin embargo, Madrid mantiene la vacunación al grupo de los trabajadores esenciales de los que están en la franja de edad de 60 a 65. Las vacunaciones serán masivas en el Zendal y en el Wanda Metropolitano. Madrid ha recibido hoy unas 140.000 dosis de AstraZeneca.

En Murcia 14.000 personas de entre 64 y 65 años que van a ser vacunadas con las dosis de la farmacéutica AstraZeneca hasta el próximo domingo en Murcia, Cartagena y Lorca. La previsión de la Consejería de Salud era citar a 8.300 personas en el Palacio de los Deportes de Murcia, 4.200 en el Pabellón Cabezo Beaza de Cartagena y a 1.600 en el Pabellón Felipe VI de Lorca para no detener el ritmo de vacunación durante estos días festivos.

Navarra haaanunciado que seguirá con la campaña de vacunación durante todos los días festivos y hoy ha recibido un lote de AstraZeneca de 14.000 dosis.

Y en País Vasco continúa la vacunación tanto a los mayores de 80 con las de Pfizer y Moderna como a los menores de 65 con las de AstraZeneca. Como novedad, mañana abren dos nuevos puntos de vacunación masiva en Vitoria y Bilbao. De AstraZeneca hoy han llegado a esta Comunidad 42.300 dosis.