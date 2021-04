El expiloto de Fórmula 1 Jenson Button es muy optimista con la progresión de Carlos Sainz a los mandos del Ferrari. Así lo ha declarado en Sky Sports F1, donde ha asegurado que por lo que le han dicho desde McLaren, "se acercará a Leclerc".

¿El motivo? Desde McLaren le aseguran que Sainz tiene una virtud que no es común entre los pilotos: "Creo que Carlos se acercará a Leclerc. He hablado con los ingenieros de McLaren y me dicen que Sainz es básicamente un ingeniero".

Una cualidad que, según ha explicado Button, no es baladí: "Eso es genial, por supuesto, porque no deja que sus emociones lo desanimen cuando se trata de lo que es posible hacer con el coche".

"No sobrepasa el límite cuando pilota y lo vimos durante todo el fin de semana en Bahréin. Es un tipo inteligente, por lo que Ferrari puede presumir de contar con un gran dúo de pilotos a bordo", ha añadido el inglés.

Sainz no consiguió un gran resultado en su primer Gran Premio con Ferrari, en Baréin, donde acabó en la octava posición para sumar cuatro puntos. No mucho mejor le fue a su compañero Leclerc, que finalizó sexto. También fue mejor el francés en la clasificación del sábado, donde consiguió un cuarto puesto, por el octavo del piloto madrileño.

Jenson Button cosechó 15 victorias y 50 podios en las 17 temporadas que compitió en el Gran Circo.