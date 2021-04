Joan, el concursante de 'Ahora Caigo' viral en redes por protagonizar este surrealista momento en el programa

Joan comenzó sus andanzas en el programa '¡Ahora caigo!' con polémica remarcando su propio nombre, Joan, que no Juan, puesto que odia cómo suena en español. "Hola buenas, me llamo Joan, no Juan. Que a veces la gente se confunde y se me hincha una vena…", apuntaba el concursante. Tal es así que el karma le ha devuelto la jugada, la cual podría haberse quedado en una simple anécdota.

El concursante cometió uno de los fallos quizá más sonados en la historia del concurso, y es que, si hay algo peor que fallar el color del caballo blanco de Santiago, es fallar tu propio nombre. En esta fase del programa, hacen una pregunta y abajo aparece la respuesta con las letras desordenadas. El juego consiste en juntar las letras para reformular la palabra que se correspondería con la respuesta.

En este caso la pregunta era: "Es uno de los apóstoles de Jesús". Una pregunta en apariencia sencilla teniendo en cuenta que era una palabra de tan solo cuatro letras: "U", "N", "J" y "A". Esta sencilla pregunta mantuvo en desconcierto a Joan durante 30 largos segundos.

Un fallo para recordar

"Juna", "Nuja" o "Janu" fueron algunas de las respuestas lanzadas al aire por el concursante, quien no dejaba de exclamar: "¡Me van a matar!". A pesar de seguir intentándolo, no consiguió dar con el nombre correcto que casualmente se correspondía con la traducción en castellano de su propio nombre: "Juan".

Tanto Arturo Valls como Merche, concursante que en ese momento ocupaba la zona central, no daban crédito a lo que estaba ocurriendo. Unos segundos antes de que se acabara el tiempo, el realizador quiso echarle una mano e hizo zoom con la cámara apuntando a la pegatina de la solapa del concursante donde se podía leer irónicamente "Joan".

"No he leído la Biblia, lo siento", se disculpaba Joan a tan solo 7 segundos de finalizar el tiempo de respuesta. "Soy agnóstico", añadió. Nadie esperaba que el concursante fuera incapaz de conjugar las 4 letras que forman su nombre. "Estábamos buscando apóstoles de la Biblia y tú estabas hablando de personajes de manga japonés", dijo Arturo aún sorprendido por la situación.