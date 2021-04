El Gobierno plantea eliminar la lista de razas de perros peligrosos: importa el comportamiento, no la raza

El Gobierno planea modificar en el mes de mayo la actual ley 50/99 sobre animales potencialmente peligrosos. Esta ley tiene en cuenta la raza concreta con la que ha nacido el animal en lugar de evaluar su comportamiento individual, algo que puede provocar injustos prejuicios hacia ciertas razas.

El anteproyecto de ley prevé que aquellos perros considerados peligrosos, deben ser educados para dejar de serlo. De esta manera se tendrá en cuenta el manejo particular del animal en lugar de clasificarle solo por su raza. De esta manera lo ha manifestado el director general de Derechos Animales del Gobierno, Sergio García Torres, durante la I Jornada Política organizada por la Real Sociedad Canina Española. Ha explicado también los cambios normativos que conlleva la ley de Bienestar animal que prepara el Ejecutivo.

Según la ley actual, “se considera que la peligrosidad canina depende tanto de factores ambientales como de factores genéticos, de la selección que se haga de ciertos individuos, independientemente de la raza o del mestizaje, y también de que sean específicamente seleccionados y adiestrados para el ataque, la pelea y para inferir daños a terceros”. La nueva ley pretende acabar con los prejuicios de razas potencialmente peligrosas y tratar bajo este apelativo según análisis individuales de comportamiento, de esta forma se acabará con el estigma de relacionar el comportamiento agresivo automáticamente a ciertas razas.

Durante la jornada, la Real Sociedad Canina de España ha pedido que una nueva Ley universalice la identificación canina, educación en niños y jóvenes en valores que fomenten el respeto y la empatía animal, protección y fomento de razas autóctonas y reconocimiento al trabajo de los criadores éticos y responsables. El borrador de ley que prepara el Gobierno se encuentra en trámite y se centrará en homogeneizar las 17 normativas autonómicas para estableces un marco general común, además de incluir un Sistema de Registros de Protección Animal (SRPA), según explica Europa Press. Además, se creará un registro de centros de bienestar animal, de centros de recogida de animales abandonados o entidades de protección animal.

La ley actual de perros potencialmente peligrosos

La ley actual se creó en 1999 en base a un ‘boom’ de razas que comenzaron a mostrar comportamientos agresivos hacia las personas, debido al gran escándalo público que esto generó se puso en marcha una normativa que catalogaba como potencialmente peligrosas determinadas razas caninas.

“Esta lista es básicamente una forma de poner impedimentos para que la gente deje de tener este tipo de perros, al igual que las multas y sanciones si no cumples con los requisitos como el seguro obligatorio, de responsabilidad civil, la licencia para tener uno, pagar el psicotécnico y cosas así”, explica Arantxa Tebán, educadora canina. “Esto me parece bien porque el comienzo de estas razas no deja de ser como perros de presa con unas mandíbulas muy potentes. Lo que muchas veces no entiende la gente es que no por ser PPP tienen que ser agresivos, sino que si dan uso a sus mandíbulas pueden ser muy peligrosos”, añade.

Otras claves de la nueva normativa

De la misma forma, se realizará un Registro Nacional de Profesionales de comportamiento y educación canina en colaboración con los Ministerios de Trabajo y de Educación. El fin de esta regulación es establecer un marco de formación para que los profesionales puedan incorporarse de forma regulada al mismo y, además, garantizar a los clientes una garantía de profesionalidad. Se ha anunciado también un Registro Nacional de Criadores de Compañía que incluirá a profesionales y amateurs para que “solo los registrados” puedan ser criadores oficiales. Del mismo modo, pretenden poner en marcha un Registro Nacional de Inhabilitación para la Tenencia de Animales de Compañía en el que se incluirá a todos los condenados por maltrato para que no puedan volver a registrar ningún animal a su nombre.

Otro elemento clave de la normativa es la obligación de identificar a los animales de compañía antes de que puedan ser comprados para tener un control de la cría dentro de los tres primeros meses de vida. El objetivo es que se reconozca a los animales como “seres sintientes” en el Código Civil así como la modificación del Código Penal para actualizar las penas por delitos de maltrato animal, puesto que las actuales se consideran “bastante lexas”, con un máximo establecido de 18 meses de cárcel.