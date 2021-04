Bruselas niega que la intención de Alemania de comprar Sputnik V ponga en riesgo la estrategia común

El ministro de Sanidad de Alemania, Jens Spahn, ha anunciado que su gobierno mantendrá conversaciones bilaterales con Rusia para estudiar cuántas dosis de Sputnik V podrían llegar y cuándo en caso de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) dé su aval definitivo a la citada vacuna contra la COVID-19.

Spahn ha afirmado en declaraciones a la emisora WDR que ya trasladó la voluntad de Berlín de ir un pasó más allá con Moscú en la reunión extraordinaria de ministros de Sanidad de la UE del miércoles, convocada en pleno debate sobre los posibles efectos secundarios derivados de la vacuna desarrollada por AstraZeneca.

Alemania no plantea actuar al margen de la UE en el caso de Sputnik V --como sí han hecho países como Hungría o Eslovaquia--, pero sí que considera necesario comenzar a tantear a Rusia para ver las dosis que podrían llegar en un momento dado.

Spahn, no obstante, ha reconocido que para que realmente la Sputnik V pudiese dar un empujón significativo a la campaña de vacunación dentro de la UE, el fármaco tendría que llegar en cuestión de unos pocos meses, ya que asume que, con más tiempo por delante, habrá también más vacunas disponibles y un mayor ritmo de producción.

El ministro ha instado a las autoridades rusas a proporcionar todos los datos que sean necesarios a la EMA para que esta agencia pueda valorar si la vacuna es segura y eficaz y si también abre la puerta a su introducción --y por tanto compra-- dentro del bloque comunitario.

Spahn comunicó la voluntad del Gobierno de Angela Merkel el mismo día en que el responsable del Gobierno del estado de Baviera, Markus Soeder, aliado de la canciller, anunció un precontrato por el que esta región se reservaba 2,5 millones de dosis en caso de que hubiese algún tipo de acuerdo global con Rusia.

Bruselas niega que la intención de Alemania ponga en riesgo la estrategia común

La Comisión Europea ha negado firmemente este jueves que la intención de Alemania de adquirir por su cuenta dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra la COVID-19 una vez reciba el visto bueno de las autoridades sanitarias del bloque ponga en riesgo la estrategia común de la UE para la compra centralizada de sueros.

"Tenemos una estrategia europea de vacunas basada en la negociación con una serie de empresas que han sido identificadas. El hecho de que los Estados miembros decidan comprar vacunas de otros productores, y ya ha ocurrido en Hungría, no es el fin de la estrategia", ha subrayado el portavoz principal del Ejecutivo comunitario, Éric Mamer.

"Son dos cosas diferentes. La respuesta es claramente y simplemente no", ha reiterado al ser preguntado por si el anuncio que ha hecho este jueves el ministro de Sanidad de Alemania, Jens Spahn, supone el fin de la estrategia centralizada de compra de vacunas.

Los Estados miembros pueden adquirir de manera bilateral vacunas que no están incluidas en la cartera pactada a nivel europeo. Por contra, no pueden tener "negociaciones paralelas" para comprar sueros que sí forman parte de la estrategia centralizada, como los de AstraZeneca, Pfizer/BioNTEch, Moderna o Janssen.

"Cuando se trata de vacunas que no son parte de nuestra cartera, los Estados miembros pueden entrar en contacto y cerrar contratos con desarrolladores de vacunas que no están cubiertas. Si se trata de vacunas que son parte de la cartera, se aplica la regla de que no se pueden aceptar negociaciones paralelas", ha resumido el portavoz de Salud de la Comisión Europea, Stefan de Keersmaecker.