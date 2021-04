Margarita del Val alerta sobre "mezclar" vacunas tras la suspensión de la administración con AstraZeneca.

Tras las últimas noticias de la vacuna de AstraZeneca y la suspensión en España de su administración a los menores de 60 años, aquellas personas que ya habían recibido la primera dosis se encuentran a la espera de que el Ministerio de Sanidad les confirme una alternativa.

Desde Sanidad todavía no han tomado una decisión firme, pero han asegurado que barajan posibilidades como que esas personas no reciban la segunda inyección, que se les vacune igualmente con AstraZeneca o administrar la segunda dosis de otra farmacéutica.

Rechaza la mezcla de vacunas

En este sentido, la experta y conocida viróloga del CSIC, Margarita del Val, se ha mostrado en contra de esta mezcla de vacunas en la población española: "No hay riesgo cero. Pero lo que no se puede hacer son experimentos de algo que no está demostrado como es combinar vacunas en busca el riesgo cero".

Margarita del Val, investigadora del CSIC: "El riesgo que se ha asociado a la vacuna de AstraZeneca es mínimo. Menos de un caso por 100.000 personas [...] Estas vacunas son muy seguras y no hay ninguna razón para alarmarse".



Este jueves en una entrevista en el canal 24 horas de TVE la reputada viróloga ha alertado de que el riesgo que hay con las vacunas que están disponibles actualmente en el mercado es "mínima" y ha defendido que incluso las de Pfizer y Moderna tienen el riesgo de producir ciertas alergias, pero se trata de un riesgo infrecuente. "Lo que no se puede hacer son experimentos de algo que no está demostrado como es combinar vacunas en busca el riesgo cero".

Aboga por seguir vacunando con AstraZeneca



Además, ha reivindicado que las vacunas existentes son "seguras" y "eficaces", y ha destacado que ahora "sí que existe una evidencia científica" de que esa vacuna es adecuada para mayores de 55 años. De momento, España anunciaba este viernes que seguirá administrando la vacuna a los mayores de 60 y hasta los 69 años.

Como alternativa, del Val ha apostado por seguir administrando la segunda dosis de AstraZeneca, aunque haya que esperar un tiempo para poder hacerlo. Para la científica la estrategia de vacunación España está priorizando a quienes más lo necesitan, y añade que "lo importante ahora es que vacunemos al 100% de los que tienen riesgo por edad o tener enfermedades crónicas",

No obstante, habrá que esperar a la respuesta que ofrezca Sanidad ante este hecho que ha preocupado a cientos de españoles y que ha puesto en jaque a las estrategias de vacunación alrededor del mundo.