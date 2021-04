"¡Tranquila!": el apuro de Ayuso que al parar su entrevista con Susanna Griso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue entrevistada ayer por Susanna Griso en Espejo Público cuando vivió uno de esos momentos de apuro que no pasan desapercibidos.

Ayuso estaba comentando la situación de Madrid respecto a que no se hacen suficientes controles en el aeropuerto de Barajas. En ese preciso momento, la presidenta comenzó a toser repetidamente, una de esas veces en las que no hay forma de parar.

En un primer momento, Susanna Griso trato de pasar el detalle por alto y siguió con la entrevista, incidiendo en que Sanidad apunta que el problema son los contagios en bares y restaurantes. Ayuso trató de responder, comentando las altas tasas de contagios en Valencia a pesar de tener casi todo cerrado. En mitad de su explicación, la presidenta comenzó a toser de nuevo repetidamente sin poder hacer nada por remediarlo, incluso se llevó la mano al pecho.

Ante la situación, Ayuso se disculpó con Susanna, quien intentaba calmar la situación: "No, tranquila. ¿Quiere beber un poquito de agua?". La presidenta le quitó importancia al momento y alegó: "No, ¡es la alergia!". Sin embargo, pocos minutos después volvió a arrancar con un nuevo ataque de tos y esta vez sí que tuvo que echar mano del agua.

"¿Es usted alérgica a las graminias o… en fin?", preguntó Griso con curiosidad. "Sí, a todo", sentenció Ayuso. "¿A todo? Espero que no haya aquí ningún elemento que le haya generado… no sé… igual la mesa de contertulios que tengo", bromeó la presentadora. A lo que Ayuso le siguió la broma y comentó: "Déjame ver… no, no. Aquí no hay ninguno".

No es la primera vez que la presidenta protagoniza un momento similar en televisión, hace ya un año que un ataque de tos le interrumpió en medio de su intervención en Telemadrid. "Tengo alergia, ¿eh?", argumentó. No obstante, aquella vez sí que dio positivo en covid pocos días después. "Ayer, durante una entrevista, acabé tosiendo y por eso repetí las pruebas y cuidar así mi entorno laboral", explicó al conocer el resultado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid dio negativo en otra prueba hace una semana, tras "dos días de fuerte tos" que le obligaron incluso a recibir medicación.