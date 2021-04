El juez archiva la rama de la Púnica contra el exalcalde de Gandía

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha decidido archivar la ramificación de la trama Púnica que afectaba al ayuntamiento de Gandía y a varios dirigentes del Partido Popular en la localidad: el exalcalde Arturo Torró, el exdiputado Víctor Soler y el exdirigente Dionisio Ollero además de a un empresario. El instructor califica de "mera suposición" la acusación de la Fiscalía de que los trabajos para mejorar su imagen fueron pagados de forma ilegal con dinero público.

La causa, recuerda el propio juez, lleva casi siete años abierta en el juzgado y constituye una de las múltiples ramificaciones de la operación bautizada como Púnica y que arrancó en 2014 con la investigación de una trama corrupta supuestamente liderada por Francisco Granados y el empresario David Marjaliza. Una parte de la causa se dedicó a investigar si diversos cargos del PP usaron dinero público para pagar a Alejandro de Pedro por mejorar su imagen en las redes sociales.

Una investigación que arrancó con demoledores informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil asegurando que los tres cargos del PP de Gandía se las ingeniaron para que los trabajos que hacía De Pedro para mejorar la imagen del alcalde fueran pagados con fondos públicos. Los agentes incluso recogían mensajes de Soler departiendo por WhatsApp con el empresario para que despidiera a una periodista de un medio digital que no era favorable a los intereses del regidor.

Unas pesquisas que acaba de zanjar el juez García-Castellón dictado el sobreseimiento provisional y asegurando que de la misma documentación "se desprende que el Ayuntamiento de Gandía no llegó a abonar cantidad alguna" a la empresa de Alejandro de Pedro "empresa respecto de la cual las facturas que se giraron fueron devueltas y no satisfechas por el consistorio municipal".

Archivo en Alcobendas

Se trata de la segunda decisión similar que toma el magistrado instructor en los últimos meses sobre esta ramificación del caso Púnica, que gira en torno al uso de dinero público para pagar a Alejandro de Pedro por mejorar la imagen de políticos del Partido Popular. Ya el pasado mes de febrero dictó el archivo del caso contra, entre otros, Ignacio García de Vinuesa, exalcalde de la localidad madrileña de Alcobendas y exdiputado y exalto cargo del gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso.

En el caso de Gandía, el juez explica que "la línea divisoria entre los contratos de publicidad institucional y los de buena reputación política y personal de los cargos públicos no ha dejado, nunca, de ser tenue, difusa, brumosa y, en consecuencia, imprecisa y confusa, debiendo ponderarse en cada caso concreto" y asegura que "no se ha acreditado la falta de prestación por las empresas del Sr. De Pedro, de los servicios contratados y pagados por el Ayuntamiento de Gandía", y que no se llegaron a pagar los servicios relativos al alcalde.

Asegura el magistrado instructor que "no se ha podido acreditar que los servicios licitados por el Ayuntamiento de Gandía a EICO, no se prestaron, o que existiera una corrupta voluntad (estrategia, en términos de la acusación pública) de desviar fondos públicos con la finalidad de atender a gastos de carácter particular".