Simeone: "Siempre jugamos contra todos y contra todo"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que siempre juegan "contra todos y contra todo", y que firman llegar en esta posición, líderes y con Barcelona y Real Madrid presionando, "a las últimas cinco jornadas" de LaLiga Santander, además de reconocer que este domingo ante el Real Betis necesitarán "el protagonismo" de muchos futbolistas ante la ausencia de Luis Suárez y Marcos Llorente.

"Siempre jugamos contra todos y contra todo. ¿Ustedes piensan que se juega de otra manera?", declaró en rueda de prensa respecto al lema de la pancarta que les recibió en el entrenamiento. "Pedimos llegar así a las últimas cinco jornadas de una liga tan compleja, tan competitiva y tan dura como la española, donde Real Madrid y Barcelona nos tienen acostumbrados a que en los últimos diez años han ganado siempre ellos, salvo nosotros en 2014. Ojalá que podamos llegar a esas cinco fechas así", continuó.

Además, reconoció que van a estar atentos al Clásico de este sábado. "Lo vamos a ver, es un partido mundial. Se encuentran dos equipos fortísimos, que empezaron mal la temporada y que ahora están en un momento muy bueno los dos, el Barcelona en LaLiga y el Real Madrid en la 'Champions' y en LaLiga. A partir de lo que suceda, no nos cambiará mucho el resultado", apuntó.

La Liga, al rojo vivo

Sobre la situación en el campeonato, el preparador argentino aseguró que está tranquilo y centrado en hacer su trabajo. "No me exalto con la admiración a un buen momento y no me deprimo con la crítica en un momento complejo. Trabajo de la misma manera, buscando el final, llevado a partir de lo único que me importa: el partido a partido", subrayó.

También explicó que la comida que compartió el equipo el pasado jueves sirve "para sumar". "La sociedad vive en un mundo complicado, donde no nos podemos juntar. El otro día tuvimos la posibilidad de reunirnos en un lugar abierto en el que pudimos estar juntos. Siempre suma, aunque determinante sigue siendo lo que hagamos dentro del campo y que podamos expresar en el juego", indicó.

"(Los jugadores) Están haciendo una temporada muy importante, sobre todo en LaLiga; tienen el crecimiento que esperábamos desde la temporada pasada en LaLiga y ojalá que podamos mantenerlo buscando dar el máximo todos en el partido de mañana", prosiguió. "¿Qué decirle a nuestra gente? Nos conocen, saben cómo somos, qué idea tenemos, cómo trabajamos y lo que vamos a buscar. Los hechos son los que cuentan y los que importan", advirtió.

Por otra parte, reconoció que en el Villamarín pesará la ausencia de los dos máximos artilleros del equipo: Luis Suárez y Marcos Llorente. "Existen los jugadores que hacen 25-30 goles por temporada y los que hacen 5, ahí están las diferencias. Perdemos a un futbolista importante y determinante como Luis, pero tenemos futbolistas como Ángel -Correa-, que tiene necesidad de reválida, o Joao, al que me lo imagino en el estado en que jugó ante el Chelsea. Veo muchas cosas positivas, creo en mis jugadores y en la plantilla que hemos formado", expuso.

"Necesitamos el protagonismo de muchos de los futbolistas que tenemos que tienen gol: Lemar, Saúl, Carrasco, Correa, Joao; el juego aéreo en las áreas con Giménez, Hermoso o Savic; la pelota parada... Para ganar se necesita de todo el equipo. Cuando uno tiene la necesidad de compensar la ausencia de un futbolista como Suárez, pide una fortaleza en todo el equipo para protegerse", añadió.

Por último, sobre los verdiblancos, Simeone opinó que son "un equipo que viene trabajando muy bien en las últimas fechas". "El Betis lo está haciendo muy bien, sobre todo en estas últimas diez fechas", dijo, antes de destacar sus grandes virtudes.

"Tienen un juego asociativo muy bueno, generan situaciones de gol, logran posicionarse bien para atacar, tienen individualidades con mucho talento, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante, con laterales que logran redoblar y ser profundos. Tenemos que ser un bloque, lo que fuimos hace diez años y lo que tendremos que seguir siendo si queremos estar compitiendo contra los mejores", concluyó.