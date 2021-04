Rafa Nadal, sobre la marcha de su tío con otro tenista: "No debe preguntarme sobre a quién entrena"

Una de las noticias de la temporada en lo que llevamos de año tenístico es, sin duda, el fichaje de Toni Nadal, tío de Rafa, por el staff del joven tenista canadiense Felix Auger-Aliassime. El anuncio se produjo el pasado jueves a primera hora de la tarde y ha sido toda una sorpresa en el mundo del tenis, ya que la expectativa era que el tío de Rafa Nadal no volviese a entrenar mientras su sobrino siguiese en activo, sin embargo, este proyecto ha motivado al tío de Nadal, quien debutará en su nuevo puesto en el próximo abierto de Montecarlo.

Sobre esta noticia, se le ha preguntado al propio Rafa Nadal. A pesar de que no formase ya parte del cuerpo técnico que llevaba al balear, tener a una persona que te ha acompañado en mucho de tus grandes momentos con otro tenista puede ser chocante. Sin embargo, Rafa prefiere naturalizar las cosas y, por supuesto, no pedir explicaciones, así ha sido su espectacular respuesta deseando todo lo mejor en esta nueva aventura a su tío: "No tengo ningún tipo de problema por esa unión que han establecido. Quiero lo mejor para Toni y no tiene que preguntarme nada sobre a quién entrena. Me alegro muchísimo de que haya vuelto y poder volver a pasar un poco de tiempo con él en el circuito. Toni tiene mucha experiencia y sabe mucho sobre tenis. Estoy seguro que será de mucha ayuda para Felix", afirmó el balear, quitándole hierro al asunto y con buenas palabras a uno de sus familiares más cercanos.

Djokovic: "No imagino a mi entrenador entrenando a otro jugador"

Un punto de vista radicalmente diferente ha sido el de Novak Djokovic. Cada vez que habla el serbio hay que estar muy atento, y además de sorprendido por el fichaje de Toni Nadal como nuevo miembro del staff técnico de otro tenista, se mostró confiado de que su entrenador no le haría eso, echando leña al fuego, aunque después prefirió justificarlo: "Yo no me imagino a Marian Vajda entrenando a otro jugador mientras yo siga jugando. Pero lo de Toni con Felix no me ha sorprendido porque Toni y Rafa llevan años sin trabajar juntos y Felix ha estado en los últimos tiempos en la academia de Nadal en Mallorca recibiendo consejos por parte de Toni. Supongo que buscaba un nuevo reto, otra aventura con uno de los jóvenes con mayor proyección", sentenció el serbio.