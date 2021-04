Diakhaby: "No sé si Cala es racista, pero sí tiene que pagar por lo que me dijo"

Mouctar Diakhaby, defensa central del Valencia, ha concedido una entrevista al Diario AS en la que ha querido ofrecer sus explicaciones acerca de lo sucedido el pasado domingo cuatro de abril.

Cabe destacar que el pasado viernes nueve de abril LaLiga comunicó que no había encontrado evidencia del insulto racista que denunció Diakhaby por parte del defensa del Cádiz Juan Cala.

Sobre este tema ha hablado muy claro el zaguero del equipo valencianista. "Me lo dice cuando estamos en el área. Cuando protejo el balón para mi portero. Cuando Jaume tiene el balón, él me insulta".

También explicó que luego Cala quiso disculparse enseguida. "Sí, el quería excusarse. Pero yo no quería saber nada de nadie ni escuchar lo que me quería decir. Yo estaba muy enfadado", relató Diakhaby.

Sobre la reacción que tuvo acerca del insulto, Diakhaby fue también bastante claro. "Claro que no fue una reacción habitual. Pero porque no es normal lo que pasó. En los campos pasan muchas cosas, muchas palabras, muchos insultos... eso es el fútbol, es así. En el fútbol hay insultos, pero hay cosas que no se pueden decir. Hay temas de los que no se puede hablar así".

Además, también aclaró que le dijo a Gabriel Paulista el insulto que según Diakhaby Cala le profirió y agradeció la reacción de sus compañeros. "Sí. A Gabi se lo digo yo. Mis compañeros no lo escucharon. Thierry y Jaume eran los más próximos, pero estaban concentrados en la jugada y lo dijo bajito. Era difícil para ellos. Ninguno lo escuchó, si no lo habrían dicho, claro. Gabi vio mi reacción. Sabía que yo no estaba en el partido, que me iba a ir. Él lo sabía, porque me conoce, yo no reacciono así por nada. Gabi y yo hablamos y se tomó la decisión de irnos del campo. ¿Agradecido por el gesto de mis compañeros? Claro. Ellos saben cómo soy. Yo nunca me enfado y si lo hago es que ha pasado algo. Ellos saben que no es mentira. Me conocen. Saben cómo soy. Ellos directamente sabían que era verdad lo que me había dicho Cala".

También explicó por qué decidió que sus compañeros volvieran al campo. "Los árbitros explicaron qué si no salíamos al campo, perdíamos puntos. La regla nos podía hacer daño. Yo no quería que mi equipo pagara por eso, no quería que mi equipo pagara por una persona que comete errores y que no es de nuestro equipo. No es justo. Por eso le dije a mis compañeros que volvieran al campo. Mi cabeza no entendía eso. Eso tiene que cambiar. Creo que si esto pasa en otro país, nadie pierde puntos", sentenció el futbolista.

Además, también se mostró muy enfadado con las declaraciones de Javier Tebas. "¿Lo que más me molestó después del insulto? La declaración del señor Tebas. Lo leí y me reí. No sé cómo explicarlo. Si hubiera dicho que no tienen pruebas de que Cala haya dicho eso, bueno, pero él lo que dijo es que yo había malentendido… y es bastante raro y especial decir eso. No puedo decir todo lo que hay, porque está en la investigación. Pero ellos sí lo saben y no puede decir eso".

"Yo a Cala no lo conozco personalmente, no puedo decir que sea racista, no lo conozco, pero hay dicho una palabra racista y por eso tiene que pagar, porque si dejamos pasar esas cosas… no vamos a erradicar jamás el racismo en la sociedad. Insisto, yo a Cala no le conozco y no puedo decir que sea racista. Pero ha dicho una palabra que se tiene que pagar, como debería pagar yo si cometo un error como eso", sentenció en la entrevista.