"Te acaba convenciendo de que la humanidad es mala": las razones de Ada Colau para abandonar Twitter

Ada Colau ha decidido abandonar Twitter. Después de varios años en la plataforma, y con más de un millón de seguidores y seguidoras a sus espaldas, la alcaldesa de Barcelona ha decidido poner punto y final a su andadora por la red social para "hacer buena política". Así lo ha dado a conocer a través de un mensaje de despedida en la plataforma, donde ha revelado las múltiples razones que le han llevado a abandonar la red social.

En primer lugar, Ada Colau ha reconocido que lleva varios meses planteando dejar Twitter. De hecho, y con la excusa de su cumpleaños, la política decidió pasarse varias semanas sin utilizar la plataforma. Después de considerar que su experiencia piloto ha sido un éxito, la alcaldesa de Barcelona ha anunciado que abandona la red social "con carácter indefinido". Y es que, bajo su punto de vista, la plataforma está tan polarizada que no le merece la pena continuar en ella.

"Twitter te acaba casi convenciendo de que la humanidad es mala, desconfiada y egoísta"



A pesar de que cuenta con más de un millón de seguidores y seguidoras en la plataforma, la política cree que la red social le da más cosas malas que buenas: "A mí que me critiquen, me pregunten o me discutan no solo no me molesta, sino que lo acepto y me gusta. La política es diálogo y debate y, gracias al intercambio de informaciones y opiniones, podemos mejorar. Cuando empezó Twitter, tenía mucho de eso. Por desgracia, en los últimos años es sabido por todos que la red se ha llenado de perfiles falsos y anónimos que intoxican e incitan al odio. Muchos de ellos incluso comprados con dinero por la extrema derecha".

He decidido dejar Twitter con carácter indefinido. Aquí cuento mis razones.



He decidit deixar Twitter amb caràcter indefinit. Aquí explico les meves raons. pic.twitter.com/BxrrS9VsQc — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) April 11, 2021

Una situación que, a lo largo de estos últimos años, ha acabado deformando la realidad, tal y como asegura Ada Colau: "La red sobrerrepresenta las polémicas y los discursos de odio, te acaba casi convenciendo de que la humanidad es mala, desconfiada y egoísta". Por todo ello, la política reconoce que abandonar la plataforma le va a ayudar a ser mejor persona: "Aunque inicialmente no quieras, en Twitter es muy fácil acabar entrando en discusiones y peleas con adversarios políticos". Por todo ello, y dado la crisis sanitaria y económica a la que nos enfrentamos a día de hoy, Colau considera que es importante alejarse lo máximo posible tanto del ruido como de la confrontación estéril.

Ada Colau, sobre la política actual: "Le sobra ruido, testosterona y proclamas de tuit fácil"

Bajo su punto de vista, a la política actual le sobra ruido, testosterona y proclamas de tuit fácil. Por todo ello, y para no seguir contaminándose de lo que le ofrece Twitter, Ada Colau ha preferido abandonar la red social e iniciar un nuevo camino. Un nuevo camino que, tal y como ha explicado la política, le ha ayudado a recobrar nuevamente su fe en la humanidad: "Tengo más confianza en la humanidad. Veo más lo que nos une que lo que nos separa y he dedicado más tiempo a leer, pensar y escuchar directamente a la gente".

En definitiva, Ada Colau abandona Twitter pero continúa en otras plataformas que, bajo su punto de vista, no están tan polarizadas. Una decisión que le está ayudando a recobrar la fe en la humanidad e incluso a ser una mejor política, tal y como explica en Twitter.