"Van a caer todos, uno detrás de otro": la tensa discusión entre Évole y Bosé sobre la pandemia de COVID-19

Hace ya varios meses, concretamente en junio de 2020, el cantante Miguel Bosé iniciaba una campaña contra la pandemia de COVID-19 y contra las vacunas para hacer frente a dicha enfermedad. Entre otras cosas, el artista aseguraba que el nuevo brote de coronavirus era "la gran mentira de los gobiernos" y que no era más que una estrategia para vacunar a la población mundial e implantarle "microchips o nanobots con el único fin de controlarla".

A partir de entonces, y dado que no se ha vuelto a pronunciar sobre la pandemia durante estos últimos meses, han sido muchas las personas que han querido conocer cuál es su punto de vista actual. Entre ellos Jordi Évole, quien le ha entrevistado para conocer un poco más sobre él y para hablar sobre la pandemia que ha contagiado a 136 millones de personas en todo el mundo y que ha acabado con la vida de cerca de tres millones, tal y como recoge el mapa de la universidad de John Hopkins.

"Si alguna vez hubiese hecho caso del qué dirán, no hubiera sido nunca nada"

A pesar de que este debate no tendrá lugar hasta el próximo domingo, el programa liderado por Jordi Évole ha compartido un avance en el que se puede ver una tensa discusión entre el periodista y el cantante. Entre otras cosas, Miguel Bosé ha asegurado que nunca se echa gel hidroalcohólico cuando sale a la calle y que nunca se ha realizado una PCR. También que no cumple las recomendaciones sanitarias y que besa y abraza a los amigos y familiares que van a visitarle: "Si alguna vez hubiese hecho caso del qué dirán, no hubiera sido nunca nada".

A continuación, el cantante ha explicado que la sociedad vive inmersa en una mentira de la que todavía no se ha dado cuenta: "La verdad no se sabe porque hay un plan hurdido par que no se sepa". De hecho, Miguel Bosé ha asegurado que todo lo relacionado con la COVID-19 no es más que un plan de Bill Gates para controlar el mundo: "Van a caer todos, uno detrás de otro. Políticos, médicos, farmacéuticos... estoy muy informado. El que no está informado es tu cuñado, que no sabe que trabaja para Bill Gates".

"Soy negacionista, es una postura que llevo con la cabeza bien alta"

Tras estas declaraciones, Jordi Évole le ha preguntado cómo puede sentirse con esa posesión de la verdad cuando hay miles de personas muriéndose en el mundo a diario. Lejos de amedrentarse, el cantante asegura que no se siente con la posesión de la verdad, sino que simplemente refleja lo que realmente pasa: "Soy negacionista, es una postura que llevo con la cabeza bien alta". Unas declaraciones que han llevado al comunicador a recordarle que están hablando sobre un tema muy sensible. Un tema que está provocando muertes en todo el mundo.

Sin embargo, Miguel Bosé continúa con su discurso e incluso acaba alzando la voz y pegando un golpe sobre la mesa. Una reacción que viviremos el próximo domingo, cuando La Sexta emita el segundo episodio de Lo de Évole.