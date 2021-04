Los argumentos del Liverpool para creer en la remontada ante el Real Madrid

No está siendo la mejor temporada del Liverpool, pero la euforia reciente de los de Jürgen Klopp en la Premier, gracias tres victorias seguidas después de haber sufrido seis derrotas consecutivas, puede que sean el impulso que necesitaban para que este miércoles haya remontada de Champions ante el Real Madrid en Anfield.

Los de Zidane ganaron a los 'reds' por 3-1 en la ida al que en diciembre era líder de la Premier, pero que actualmente está a 22 puntos del Manchester City de Pep Guardiola, que está en cabeza. Aunque el juego del Liverpool si bien puede parecer que decepciona a los aficionados del club, quien conoce cómo es el fútbol sabe que todo puede pasar.

Portería infalible en Champions

Aunque el golpe contra el Real Madrid el pasado martes fuese duro para los de Klopp, el Liverpool cuenta con unas cifras en Champions bastante envidiables. De los nueve partidos jugados esta temporada en la competición europea, los 'reds' han conseguido dejar su portería a cero en nada menos que seis ocasiones.

La manita en fase de grupos en noviembre frente al Atalanta fue toda una goleada de los de Jürgen Klopp que lograron, con un triplete del portugués Diogo Jota, uno del egipcio Mohamed Salah y otro del senegalés Sadio Mané, aplastar por 5-0 al Atalanta en el Gewiss Stadium de Bérgamo, en la tercera jornada de la Liga de Campeones.

Mohamed Salah, del Liverpool marcando el tercer gol de los cinco finales ante el Atalanta en Champions. / GETTY IMAGES

El Liverpool perdió el primer asalto contra el Real Madrid en cuartos de final de Champions, pero ya fue capaz de hacerle 2-0 por partida doble al Leipzig, el resultado que necesita. El gol que Salah anotó en Valdebebas puede ser clave para los ‘reds’ en la vuelta contra el Real Madrid. El delantero estrella de los del Liverpool es ‘pichichi’ de la Premier, con 19 goles, empatado con Harry Kane, del Tottenham.

Remontadas épicas

A pesar de que el Real Madrid venga con el ánimo subido tras ganar por 2-1 al FC Barcelona el sábado en el Clásico, la suerte puede acompañar al Liverpool, ya que en el recuerdo de todos los aficionados de los 'reds' está aquella remontada del 7 de mayo de 2019, en la vuelta de semifinales de Champions, contra el Barça. Un partido en el que los de Jürgen Klopp se hicieron con la victoria con un espectacular 4-0 después de un 3-0 en la ida.

En línea con esa hazaña que muchas veces regala el buen fútbol, el entrenador del Liverpool tiene mentalidad ganadora y así se lo transmite a sus jugadores, que contra viento y marea, lucharán por darle la vuelta al marcador en Anfiled para mejorar esta temporada, que por el momento está siendo para el olvido.

Fabinho, del Liverpool y Messi, del Barça, durante un partido de semifinales de la Champions el 7 de mayo de 2019. / GETTY IMAGES

Klopp no da por perdida la eliminatoria y avisa a los de Zidane para que no lleguen demasiado confiados: "Real, no vengas aquí y pienses que ya has terminado. Será difícil, pero lo intentaremos, lo prometo". Además, reconoce que aunque que la forma en que jugaron en el anterior encuentro "no parece prometedora", confía en su plantilla y asegura que pueden jugar mejor.

Salah vs Benzema

Muchas de las opciones de ambos equipos pasan por el papel que tengan Karim Benzema y Mohamed Salah en el partido de este miércoles. Ambos llegan en un muy buen momento de forma y saldrán a pelear por darle la victoria a su equipo.

Las cifras con las que Salah y Benzema llegan al partido de este miércoles son muy similares. El del Liverpool lleva marcados 19 goles en la Premier y seis en Champions, y el delantero francés le iguala en el campeonato nacional con 19 tantos también, y le sigue de cerca en Champions con cinco goles.

Karim Benzema, del Real Madrid y Mohamed Salah, del Liverpool durante la idea de cuartos de final de la Champions. / GETTY IMAGES

Benzema ha anotado en siete partidos consecutivos, seis de ellos de Liga, lo que significa su mejor racha desde que fichó por los blancos en el verano del 2009. En contraposición, Salah llega a la cita con una racha de tres partidos seguidos marcando, que intentará elevar a cuatro este miércoles en Anfiled.

¿Qué necesita el Liverpool?

Goles, algo tan simple y tan complicado al mismo tiempo. El equipo de Jürgen Klopp está obligado a conseguir al menos dos tantos para igualar el marcador global y no permitir ninguno por parte del Real Madrid.

Con este resultado, los del Klopp pasarían a la siguiente ronda, pero si los de Zidane marcasen tan solo un gol, el Liverpool tendría que volver a anotar para alargar el partido a la prórroga o marcar dos goles para ganarlo. Si el Real Madrid consigue dos goles en Anfield, el Liverpool estaría obligado a marcar cinco goles.