El esperado reencuentro en pista de Marc Márquez y Joan Mir, últimos dos campeones del Mundial de Moto GP, ha venido con pique en el primer fin de semana con el de Cervera retornando a la competición. Sin apenas visos de la lesión que lo ha mantenido nueve meses apartado del asfalto, Márquez ha llegado desquiciando a un Mir que ha cuestionado sus maniobras en la clasificación del GP de Portugal para aprovechar su rebufo.

"Ya sabemos que a Marc le gusta hacer esto y hoy lo ha hecho conmigo y siempre hace con alguien, lo de ponerse detrás en las calificaciones y jugar a este juego", comenzó a comentar Mir al término de la sesión, antes de insinuar las medidas que deberían tomarse para evitar los riesgos que supone: "Por esto en Moto3 penalizan y a él pues no".

"Aquí no penalizan, pero esto es así. Yo voy a la mía y no me he puesto nervioso para nada y he hecho mi tiempo igualmente, he dado mi ciento por ciento y es lo que hay. Si hubiéramos entrado en el juego de que él ha salido bastante más adelante, ha cortado, se ha puesto detrás... Me ha molestado en la primera vuelta de crono, porque ha salido lento", repasó el vigente campeón, molesto con la actuación de su predecesor en el trono desde la Q1 de Portimao.

Las cámaras de la retransmisión no dejaron escapar el lance entre ambos. La distancia entre la Honda y la Suzuki rozó el límite en varias curvas del circuito.

"Creo que este tipo de acciones en Moto GP también son peligrosas, no solo son peligrosas en Moto3, directamente no creo que se le tenga que penalizar a él, pero este tipo de acciones son peligrosas", insistió Mir, quejándose a su manera por una actitud por la que se sintió perjudicado. "Al final, va bastante más lento, me molesta a mí en mi vuelta rápida y por estas acciones se tendría que penalizar, yo creo", zanjó en la pista lusa.