El uso de animales en la investigación divide a animalistas y científicos

La comunidad científica es clara: no se hubiera conseguido, ni se hubieran hecho los avances que se han hecho sin la experimentación en animales. Sin embargo, el debate de si es ético o no su uso, sigue sobre la mesa.

Las asociaciones animalistas alegan que ya hay otros mecanismos para poder hacer pruebas y no es necesario seguir aprovechándose del dolor animal para hacer investigaciones. Sandra Vega Fernández, de la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales, explica que a pesar de todos los avances que se han conseguido con experimentos con animales, no es excusa para seguir llevándolos a cabo, y no invertir en otros métodos alternativos.

La utilización de métodos alternativos forma parte de la estrategia de la Unión Europea para el uso de animales en investigación. La normativa comunitaria que regula el uso de animales para experimentación se basa en el principio de las tres R: reemplazo, reducción y refinamiento. Reemplazo para sustituir todos los procedimientos que se puedan por otros en los que no sea necesario utilizar animales, reducción para utilizar el menor número de animales posibles, y refinamiento para usar las técnicas más adecuadas en cada caso para no dañar más de lo necesario al animal.

Entre los métodos alternativos está el cultivo de células para crear organoides a los que administrar el tratamiento y ver cómo responden a él. Este sistema ya se usa en muchas ocasiones, pero según Lluis Montoliu, investigador y presidente del Comité de Ética del CSIC no sirve para todos los casos. "Cuando estamos investigando fármacos o vacunas tenemos que usar animales sí o sí", dice. Y se usan animales porque lo que hay que probar es que no hay efectos secundarios sobre otros órganos. "Imagina que estamos investigando una vacuna para curar un virus respiratorio, pero resulta que cuando la ponemos en un organismo vivo, le afecta al páncreas y le creamos a ese organismo una diabetes a consecuencia de la vacuna. Por eso es importante probar estos fármacos en seres vivos que se parezcan lo más posible a nosotros. Para comprobar su seguridad, además de su eficacia", añade.

La UE revisa la experimentación

Pero como la normativa de la Unión Europea regula los casos en los que es posible experimentar con animales, conseguir los permisos para hacerlo lleva un tiempo. "Hay que presentar un dossier justificando el tipo de pruebas que quieres hacer y por qué las quieres hacer. Después se envía ese dossier a un primer comité de ética y luego a otro. Si alguno de los comités considera que es posible hacer la experimentación sin necesidad de usar animales, no se aprueba y ese laboratorio tiene dos opciones: o insiste en buscar más justificaciones para poder hacerlo, o tiene que hacer la experimentación sin animales. Es un proceso que suele llevar de dos a cuatro meses", explica Montoliu.

Sin embargo, "al final la ley siempre acaba permitiendo la experimentación con animales por los posibles beneficios que pueda haber para la salud y la seguridad de las personas", recuerda Vega. Por eso, reclama mejores condiciones para estos animales. "En la ley se contempla que los animales tienen que estar en condiciones adecuadas de alojamiento, ambiente, etc, pero en ningún momento se especifican cuáles son esas condiciones adecuadas", lamenta. Poco a poco desciende el número de usos de animales: en 2009 se utilizaron animales en 1.403.290 ocasiones, por las 817.742 veces que se usaron en 2019, el último año con datos disponibles.

El último Eurobarómetro sobre bienestar animal mostró que el 94% de los españoles consideran importante el bienestar animal y el 90% de los ciudadanos comunitarios quieren normas más estrictas para proteger a los animales.