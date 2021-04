"Es feo lo que estás haciendo": la crítica de Miguel Bosé a Évole tras ofrecerle un debate con un científico

La Sexta ha emitido este domingo la segunda parte de la entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé. Después de ahondar en su pasado, y sacar a la luz su problema con las drogas durante más de 20 años, el comunicador y el artista han hablado sobre la COVID-19 y sobre la posición del artista respecto a una enfermedad que ha acabado con la vida de más de tres millones de personas: "Soy negacionista y lo llevo con la cabeza alta. A mí que no me traten de idiota".

A lo largo de la entrevista, Jordi Évole ha querido recordarle a su invitado en varias ocasiones que no tenía la intención de ahondar en el ámbito científico puesto que ninguno de los dos son expertos en la materia. Sin embargo, Miguel Bosé sí que se ha sentido con opciones de hablar sobre este tema, ya que reconoce haber leído suficiente: "Estoy más acreditado que tú para hablar de ciencia, me ha tocado más directamente y lo he abordado más en profundidad".

Dado que Miguel Bosé ha asegurado que se ha leído todos los documentos necesarios para "darse cuenta de la gran estafa", Jordi Évole le ha propuesto que se enfrentara a un científico en un pequeño debate televisivo: "En toda esta conversación, que mira que ha sido larga, ha sido intensa, no hemos tenido ni una palabra de reconocimiento para gente, científicos y científicas, que están en sus laboratorios dejándose horas, horas y días y días de su vida para que nosotros podamos vivir un poco mejor".

Después de que asegurar que no cuestiona a los científicos y científicas que están preparando las vacunas, Jordi Évole le ha propuesto debatir con uno de ellos para que conozca su punto de vista: "Ya que tú has dado toda la información que has querido desde tu prisma, ¿te parece que hablemos con un científico?". Sin embargo, y a pesar de que tan solo unos minutos antes decía sentirse preparado para hablar sobre la ciencia, el cantante se negó a charlar con el epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona Quique Bassat.

Miguel Bosé se niega a hablar con un científico: "Yo no soy un profesional"

Después de que Jordi Évole sacara su ordenador para conectarse con el epidemiólogo, Miguel Bosé aseguró que era feo lo que estaba haciendo y que no iba a hacer nada científico. Y es que, bajo su punto de vista, no es un profesional que pueda enfrentarse a un científico en un debate: "Yo hablo con ciudadanía". Una respuesta que llamaba la atención de Jordi Évole, quien aseguraba que con eso le valía y procedía a meter el ordenador portátil nuevamente en su mochila.

De esta manera, ambos continuaron charlando sin adentrarse directamente en el ámbito científico. Y es que, tal y como ha recordado Jordi Évole a lo largo de la entrevista, ni el comunicador ni su invitado son expertos en la materia para poder hablar sobre la misma. A pesar de que Miguel Bosé ha dicho durante la entrevista sentirse acreditado para mantener una charla científica, el cantante ha acabado matizando sus palabras para evitar un conflicto. Aunque reconoce haber leído muchos documentos que desmontan lo que para él considera una "gran mentira", el artista ha acabado reconociendo que no cuenta con la información necesaria para enfrentarse a un científico.