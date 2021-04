¿Qué esperan que vote, de verdad?: el duro discurso de Cristina Pedroche contra el PP que vuelve a viralizarse

Este domingo arranco la campaña electoral de la Comunidad de Madrid donde Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular para la reelección como presidenta, acapara casi todos los focos. Frente a ella están PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos que quieren quitarle el puesto que hasta ahora ha dirigido. Coincidiendo con este inicio de una campaña muy polarizada, en gran parte por la gestión de la pandemia que Ayuso en Madrid, las redes sociales han rescatado unas declaraciones de Cristina Pedroche con las que muchos se han visto representados: "¿Qué esperan que vote? ¿Por quien esperan que luche?".

"Soy de Vallecas, ¿qué esperan que vote? ¿por quien esperan que luche? Muchos dicen: 'es que los de izquierda no podéis tener pisos'. No, perdona, yo quiero ganar el dinero que gano porque creo que lo trabajo, pero el dinero que gano y los impuestos que yo pago quiero que vayan a sanidad pública, educación pública, para que siga habiendo colegios... para que haya cosas públicas de verdad no para que se blanquee dinero y me roben. No quiero PP, lo siento, no lo quiero. No me gusta que nos roben a todos y que les sigamos votando, es como 'venga en estos cuatro años a ver qué haces'".

Para mi gusto poco se está hablando de esto. Chapó, Pedroche. pic.twitter.com/8pKW8rvYso — Josefine ۞🔻 (@Josefine_Table) April 18, 2021

Estas palabras de la presentadora Cristina Pedroche son de un artículo que publicó el suplemento 'PAPEL' en el diario 'El Mundo' en 2016 pero han vuelto a salir a la luz y han sido aplaudidas por muchos usuarios de Twitter. "Lo clavó. Quiero que me vaya bien y que mis impuestos sirvan para que a otros les vaya bien", "para mi gusto poco se está hablando de esto, chapó", son algunos de los comentarios que acompañan al vídeo. Además, en esta misma entrevista, Pedroche también explicó una polémica en la que se vio envuelta después de decir "soy de Vallecas, ¿esperas que me ponga perlas y vote al PP?". "Es que es la verdad. PP: pendientes de perla. Eso es así de toda la vida. Cuando era pequeña, me daba tanta rabia la gente que iba con pendientes de perla... Es que son pijas malas. Y aquí en Vallecas había gente como mi tía que, de repente, se ponía perlas y yo pensaba: 'Algo escondes'. Que a lo mejor es una chorrada y ser del PP es más llevar el pelo así o el foulard asá. He visto a Rita Barberá con las perlas y yo, cuando pienso en una señora del PP, pienso en Rita Barberá. No me gustan las perlas y ya está. No pasa nada".

No es la primera vez que Cristina Pedroche recibe las alabanzas de los tuiteros, también recordamos su explosión de sinceridad cuando anunció que iba presentar estas últimas Campanadas: "No quiero que la gente piense eso de mí". "Por un lado me apetece hacerlo porque despedir el año con todo el mundo es un sueño y todos queremos que termine este año que ha sido malísimo para todos, pero tampoco quiero que la gente piense que soy superficial y que lo único que quiero es salir guapa esa noche. No, las Campanadas consisten en entretener y que la gente se olvide de todo lo malo que está pasando".