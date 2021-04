"Ya no te puedes fiar de nadie": Raúl Pérez vuelve a imitar a Miguel Bosé para conocer su perspectiva en 2023

Hace apenas unos días, concretamente una semana, el humorista Raúl Pérez se ponía en la piel de Miguel Bosé para recrear la primera de las dos entregas de la entrevista de Jordi Évole al cantante. En dicha entrevista ficticia, que se desarrolla en el mismo lugar en el que se llevó a cabo la original, el presentador y el invitado hablaban sobre las vacunas contra la COVID-19, sobre el 5G y sobre el supuesto plan de las élites para cambiar el sistema: "Estoy luchando contra un plan hurdido por las élites que quieren meternos microchips a todos a través de la vacunas. Van a caer todos, incluido tú".

Una semana más tarde, y después de que La Sexta emitiera la segunda parte de la entrevista, ambos han vuelto a reunirse de nuevo en Late Motiv. Todo ello en un encuentro que, tal y como ha explicado el programa, se desarrolla un par de años después de la famosa entrevista. Y es que, tal y como explicaba Jordi Évole frente a la audiencia durante el programa emitido este domingo, era posible que, en un par de años, Bosé se retractara de las declaraciones que estaba haciendo en ese momento.

Así será Miguel Bosé en 2023: afirmacionista y en contra del cambio climático

¿Cómo será Miguel Bosé en 2023? Según cuenta Raúl Pérez, dejará atrás el negacionismo para reconocer finalmente la pandemia de COVID-19. Por esa misma razón, y nada más comenzar la entrevista, el cantante le pide a Buenafuente que se ponga mascarilla para hablar con él. A pesar de que ya no es necesario llevarla, ya que la pandemia es cosa del pasado, Miguel Bosé prefiere hacerla con mascarilla para evitar cualquier posible contagio.

A continuación, el personaje interpretado por Raúl Pérez asegura que la pandemia ha sido real desde el primer momento: "Siempre lo he dicho". Sin embargo, Andreu Buenafuente le ha recordado lo dicho hace apenas dos años, cuando aseguraba que estaba luchando un plan urdido contra las élites que quieren meternos chips. Después de recordar el extracto de la última entrevista, Miguel Bosé aseguraba que estaba más informado que Buenafuente pero que, por lo visto, las noticias que leía eran del Mundo Today.

El Miguel Bose de 2023 se posiciona contra el cambio climático y Mecano

El artista reconoce que ya no te puedes fiar de nadie porque hay gente que cuelga bulos en Internet: "Eso es falta de ética". No obstante, asegura que ha cambiado y que ahora se basa únicamente en datos reales de gente seria y con experiencia como, por ejemplo "Forocoches". Por todo ello, Andreu Buenafuente celebra que Miguel Bosé haya dejado de ser conspiracionista: "En 2023, Miguel Bosé ha entrado en razón".

A pesar de que ha reconocido por primera vez que la pandemia de la COVID-19 era real, el cantante no ha tardado demasiado en meterse en una nueva polémica. Y es que, bajo su punto de vista, no existe el cambio climático: "¿Tú te has dado cuenta que Greta Thunberg es Bill Gates con peluca? Nos meten microchips a través a el tofu". Pero no solo eso. También asegura que Mecano nunca ha existido y que sus canciones tampoco. Sin embargo, y cuando Andreu Buenafuente ha procedido a llamar a Ana Torroja a través del ordenador portátil para ver si lo que decía era real, el falso Miguel Bosé se lo ha impedido: "No la vas a llamar. La vas a avergonzar".