"Es una buena mirada hacia nuestra gente y sobre todo a la familia atlética". Así ha respondido Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, a la decisión del club rojiblanco de salirse de la Superliga europea, un proyecto al que en principio se había sumado junto a otros once grandes clubes como el Real Madrid, el Barcelona o la Juventus, entre otros.

El argentino no ha querido mostrar una crítica tajante al formato ideado por Florentino Pérez. "No me gusta la demagogia", ha señalado. En el comunicado en el que ha informado de su salida de la Superliga, el Atlético ha manifestado que la plantilla del primer equipo y su entrenador habían mostrado su "satisfacción" con la decisión porque entienden que "los méritos deportivos deben primar" por encima de cualquier otro criterio.

Simeone ha reconocido que fue consultado sobre la iniciativa de la Superliga pero tampoco ha querido aclarar qué opinión trasladó a los propietarios del club: "Lo que pienso lo hablé con quien tengo que hablar. No me gusta expresarme tratando de gustar más o menos a los que me escuchan". De hecho, ha insistido en que el club siempre ha decidido lo que ha considerado mejor para el Atlético de Madrid.

El técnico del líder de la Liga ha hablado de las consecuencias de esta situación que ha definido como un "movimiento sísmico" y ha hecho hincapié en que va a hacer que las cosas cambien en el fútbol europeo. "Algo va a cambiar. Seguro. No tengo dudas. Cambiará para mejor", ha dicho de forma tajante. A su juicio, "las partes" implicadas "se tendrán que acercar" para encontrar "lo que todos quieren".

El adiós del Atlético

El club rojiblanco ha informado este miércoles de su salida de la Superliga liderada por Florentino Pérez, a la que se habían sumado doce de los clubes más ricos del continente para formar una competición en la que estaba previsto que compitieran 20 equipos.

Para la entidad de Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo, ya "no se dan" las circunstancias que hicieron que el Atlético de Madrid se sumara a este proyecto. "Para el club es esencial la concordia entre todos los colectivos que integran la familia rojiblanca, especialmente nuestros aficionados", dice en lo que parece una alusión a las críticas de parte de la hinchada rojiblanca a esta competición.

El Atlético se ha sumado de esta forma al adiós que ya han comunicado de forma oficial los seis clubes ingleses que se sumaron a esta Superliga: Liverpool, Manchester City, Tottenham, Manchester United, Chelsea y Arsenal. Después de los madrileños también ha anunciado su baja el Inter. En la actualidad solo siguen adheridos al proyecto el Real Madrid, la Juventus -aunque la prensa italiana ya dice que se saldrá en las próximas horas-, el FC Barcelona y el Milan.