"Ya estoy con la llorera": Jose María protagoniza una de las despedidas más duras de la historia de Masterchef

Hace apenas una semana, Masterchef presentaba a los concursantes de la novena edición del programa en una gala que supondría la eliminación de Jesús, el aspirante más veterano de los allí presentes. Entre ellos destacaba uno que, a pesar de tener 18 años, había demostrado que era un auténtico luchador. Su nombre era Jose María y llegaba al programa con el objetivo de demostrarle a todo el mundo que tiene todo lo necesario para dedicarse a esto y hacerse un nombre en la cocina.

Después de explicar frente a las cámaras de televisión que la cocina supone una vía de escape para poder seguir adelante, el aspirante contaba que ha vivido toda la vida con su abuela Fina porque sus padres nunca han estado ahí. Jose María relataba que nunca había llegado a conocer a su padre y que su madre es toxicómana, por lo que su abuela fue la responsable de que pudiera salir adelante. Pero no solo eso. El aspirante también explicaba que su hermana pequeña había fallecido con apenas nueve meses en un accidente de tráfico y que su hermana mayor no vive con ellos.

Jose María, nuevo expulsado de Masterchef

Una historia que, sin duda alguna, provocó que Jose María se convirtiera en el favorito para los seguidores y seguidoras del programa. Sin embargo, y tal y como ha reconocido Jordi Cruz durante el programa, la obligación del jurado es evaluar los platos con criterio más allá de lo que sientan. Por esa misma razón, y después de dejar la carne de su plato de pollo completamente cruda, Jose María se ha convertido en el segundo eliminado de Masterchef.

"Te tenemos aprecio y no lo has tenido fácil. Te vamos a ayudar en todo lo que podamos porque te lo mereces" @JoseMariaMChef9 https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/HSZhoUWHQj — MasterChef (@MasterChef_es) April 20, 2021

Después de tomar esta decisión, el jurado le ha explicado que harán todo lo posible para que salga adelante: "Te vamos a dar todo lo posible para hacerte feliz". Entre otras cosas, Pepe Rodríguez le explicaba que Masterchef no era solo un trampolín para los ganadores y que estaban ahí para echarle una mano: "Tienes abiertos nuestros restaurantes y casas para lo que necesites". Una ayuda que, tal y como ha reconocido el concursante, aprovechará para poder dedicarse al mundo de la gastronomía.

Jose María se despide del programa: "Mis compañeros van a ser mi segunda familia"

A pesar de que haya tenido que abandonar el programa de forma prematura, el concursante asegura que se ha llevado un montón de cosas en apenas dos semanas: "Me llevo a mis compañeros, que van a ser mi segunda familia, y todo lo que me habéis ofrecido vosotros". Después de asegurar que le gustaría que ganara María, y tras dejar el delantal, el concursante volvía a valorar su paso por el programa y consideraba que había sido un sueño cumplido.

"Siempre me ha pasado todo malo en la vida y Masterchef me ha dado fuerzas para ver que todo no es tan malo. Si has conquistado al tres jueces, al público y a todo el equipo de un programa maravilloso, algo tienes que tener", ha confesado Jose María. Por lo tanto, y a pesar de que se metió al público en el bolsillo desde el minuto uno, el extremeño se ha tenido que despedir de los fogones de Masterchef. No obstante, las redes sociales esperan volverle a ver en la repesca y que pueda reengancharse al formato para seguir haciendo historia en el programa.