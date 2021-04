"¿En qué quedamos?": la contradicción de Ayuso en menos de cinco minutos que se ha hecho viral

Telemadrid ha emitido este miércoles el primer gran debate entre los distintos candidatos y candidatas a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Una velada, dividida en seis apartados, en la que Ángel Gabilondo (PSOE), Isabel Díaz Ayuso (PP), Edmundo Bal (Ciudadanos), Mónica García (Más Madrid), Rocío Monasterio (Vox) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos) han tenido que dar sus argumentos para imponerse al resto de adversarios y adversarias.

Sin embargo, no todos estos argumentos ha sumado en su lucha por hacerse con el voto de indeciso. El nerviosismo estaba presente ante una cita fundamental y los candidatos y candidatas han cometido varias imprecisiones que las redes sociales no han querido pasar por alto. Desde el momento en el que Díaz Ayuso ponía a prueba a Iglesias para caer posteriormente en su propia trampa hasta el instante en el que Monasterio ha explicado frente a la audiencia que tuvo que explicarle a Mónica García qué era la COVID-19.

"El señor Iglesias ni se pasó por una residencia, ni vino a un hospital"

Entre todas estas declaraciones que han trascendido del debate podemos encontrar una protagonizada por la propia Díaz Ayuso en la que carga contra Pablo Iglesias por no haber visitado residencias ni hospitales: "El señor Iglesias ni se pasó por una residencia, ni vino a un hospital". Un reproche, como otros tantos que se han hecho a lo largo de la velada, que se le ha acabado volviendo en contra en apenas unos minutos.

Se ha metido tanto en el rol de oposición que ya se da zascas a sí misma... #DebateTelemadrid pic.twitter.com/WXiugvh90p — PODEMOS (@PODEMOS) April 21, 2021

Y es que, después de criticar el hecho de que Pablo Iglesias no visitara residencias ni hospitales durante los meses más duros de la COVID-19, la candidata del Partido Popular ha asegurado que los partidos políticos no deberían estar en los hospitales. Una frase que llamaba la atención de Pablo Iglesias, quien no entendía que su adversaria política le dijera una cosa para, apenas unos minutos más tarde, le dijera justo la contraria: "¿En qué quedamos?".

"Los partidos políticos no tenemos que estar en los hospitales"

Tras este momento incómodo, los responsables de las redes sociales de Podemos han recuperado la contradicción de Ayuso y la han compartido con su comunidad: "Se ha metido tanto en el rol de oposición que ya se da 'zascas' a sí misma". Un vídeo que en cuestión de horas ha recibido cerca de 200.000 reproducciones y miles de comentarios reaccionando al mismo. La mayoría de ellos cargando contra la candidata del Partido Popular, quien continúa al frente de todas las encuestas para repetir mandato en la Comunidad de Madrid.

A pesar de que las encuestas determinen que el bloque de izquierdas y el de derechas están muy parejos, la del Partido Popular destaca como la opción favorita de los madrileños y madrileñas llamados a las urnas de cara al próximo 4 de mayo. ¿De qué manera influirá el debate celebrado este miércoles?