El joven que pateó al guardia civil en un mitin de Vox no era "ultraizquierdista" sino un seguidor de Abascal

El joven que pateó a un Guardia Civil de paisano este pasado miércoles en un mitin de Vox en Navalcarnero (Madrid) es un seguidor de Santiago Abascal y del partido de ultraderecha, por lo que no es un "ultraizquierdista" como señaló el propio partido político. El diario 'Infolibre' lo ha confirmado tras hablar con el padre del joven de 17 años que agredió al agente: "A Vox le viene muy bien hacerle la foto a mi hijo diciendo que es uno de la ultraizquierda y que son esos los que han reventado el mitin".

"Están manipulando la información", ha señalado el padre del joven que responde a las iniciales de I.R.M y que en este mismo acto de Vox intentó fotografiarse con Santiago Abascal. No obstante, el familiar del agresor también ha indicado en la entrevista que el adolescente recibió varios golpes antes de que diese una patada al guardia civil que estaba de paisano en el acto del partido de ultraderecha. "Sea partidario de Vox o no lo sea, no hay derecho a la fuerza brutal que ese señor ejerce con mi hijo".

Ayer en Navalcarnero, en el acto de Vox, un amable joven agradeciendo a un Guardia Civil las ventajas que le otorga la sociedad en la que vive pic.twitter.com/u6hUorB3QC — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) April 22, 2021

Varios integrantes de Vox, entre ellos Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros, compartieron el vídeo donde acompañaban el vídeo de la agresión con este texto: "Un amable joven agradeciendo a un Guardia Civil las ventajas que le otorga la sociedad en la que vive". Por su parte, el líder de la formación pidió públicamente a sus seguidores que "se defiendan" por sí mismos en situaciones similares.

Este mitin de Vox en Navalcarnero fue disuelto por orden del propio Santiago Abascal para que los Cuerpos de Seguridad actuasen en las protestas que había alrededor del acto. Fue el medio digital 'La Gaceta' quien publicó en un artículo el incidente con el titular de 'La violencia que ampara Marlaska: brutal agresión a un agente de la Guardia Civil tras el acto de Vox en Navalcarnero' donde señalaban que la agresión la había "un brigadista de Iglesias". Esta publicación ya no existe.