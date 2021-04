Julian Nagelsmann, actual técnico del RB Leipzig, será a partir de este julio el nuevo entrenador del Bayern de Múnich, en el traspaso más caro de un entrenador de la Bundesliga, informó este martes el club bávaro en un comunicado.

El entrenador revelación de la Bundesliga, de 33 años, ha cerrado un acuerdo con el club por cinco temporadas por el que el Bayern podría llegar a pagar, según informan de forma coincidente medios alemanes, hasta 25 millones de euros si se incluyen todas las primas acordadas.

El miembro del consejo de administración del FC Bayern y próximo presidente del club, Oliver Kahn, se mostró "convencido" de que el nuevo técnico contribuirá a "construir exitosamente" el "futuro deportivo" del equipo.

El actual presidente, Herbert Hainer, aseguró que Nagelsmann pertenece a "una nueva generación de entrenadores" y que, "pese a su juventud" ya ha demostrado una "impresionante trayectoria". "Estamos convencidos de que con Julian Nagelsmann proseguiremos con los grandes éxitos de los años previos", añadió.

Nagelsmann sustituye a Hansi Flick, que recientemente anunció su intención de abandonar el banquillo del club bávaro al final de esta temporada.

El diario deportivo Kicker, que ya señalaba a Nagelsmann como el único candidato para reemplazar a Flick, advirtió de que el precio del traspaso va a dificultarle al equipo bávaro fichajes "espectaculares".

Nagelsmann, el entrenador más joven de la Bundesliga, llegó a la primera categoría en 2016 con el Hoffenheim (y solo 28 años), al que llevó de la permanencia a la Liga de Campeones en una temporada. En 2019 saltó al RB Leipzig, al que ha llevado también en dos ocasiones consecutivas a las competiciones europeas; el año pasado, hasta las semifinales de la Liga de Campeones.

El 'no' al Real Madrid

En una entrevista con el diario británico The Independent, el técnico alemán admitió en febrero de 2020 que José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, le tanteó en el verano de 2018, después de que Zinedine Zidane abandonase el club.

"Es normal que si el Real Madrid te llama, lo sopeses. Me sorprendió al principio, lo pensé y no me encontré cómodo yendo allí. Si vas al Real Madrid no tienes tiempo para mejorar como entrenador", contó Nagelsmann, quien por entonces militaba en el Hoffenheim.

"No tienes oportunidad para ser un mejor entrenador, porque ya tienes que ser el mejor. Yo no era el mejor, pero puedo admitir que quiero ser uno de los mejores en el futuro. Si vas al Real Madrid o al Barcelona no tienes tiempo para crecer", añadió.