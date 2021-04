Una enfermera alemana rellena vacunas de suero tras romper un vial de Pfizer

La sociedad alemana ha mostrado indignación ante la enfermera que ha confesado rellenar con suero fisiológico algunas jeringuillas de vacunas contra la COVID-19. Los hechos han ocurrido en un centro de vacunación germano de la región de Frisia, Baja Sajonia, y se han dado a conocer por la agencia alemana Deutsche Welles.

La sanitaria reconoció que se le había caído el vial que contenía una vacuna de Pfizer, lo que se corresponde con seis dosis. Para tratar de ocultar su error, rellenó esas jeringuillas con suero fisiológico. Comentó el incidente en confianza con un compañero, quien finalmente decidió comunicárselo a las autoridades. “La mujer dijo que el motivo de su acción era evitar tener que informar a alguien sobre el frasco que se le había caído”, informa un policía.

Es imposible saber con exactitud quién recibió la inoculación de las vacunas que contenían solamente suero, por lo que al menos 200 personas que recibieron la inoculación ese día deberán volver al centro para realizarse las pruebas que determinen si han generado los anticuerpos que produce la vacuna.

Cabe destacar que las seis personas vacunadas con la solución salina no corren ningún riesgo. La inoculación de esa sustancia es totalmente inocua y no presenta riesgos para la salud. No obstante, deberán volver a su centro de vacunación para ser inoculados con la dosis correspondiente de la vacuna contra la COVID-19.