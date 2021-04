"Papá, ya está hecho": Rocío Carrasco habla sobre la agresión que sufrió por parte de su hija

Telecinco ha publicado este miércoles un nuevo episodio de Rocío: contar la verdad para seguir viva. Un documental, protagonizado por Rocío Carrasco, en el que la colaboradora de televisión relata por primera vez en 20 años cómo fue su relación con Antonio David Flores y sus hijos. En esta ocasión, y después de pasarse por el plató de Mediaset la semana pasada para aclarar algunos de los sucesos que han pasado a lo largo de este documental, el programa ha vuelto a emitir un nuevo capítulo en el que habla sobre su relación con sus hijos.

Tras relatar cómo fueron los primeros años tras la separación de Antonio David Flores, la colaboradora de televisión ha hablado sobre el "fatídico" día en el que fue agredida por su hija. Rocío Carrasco recuerda que fue un 27 de julio de 2012, el último día del cursillo para una Rocío Flores que, un día más tarde, se marchaba con su padre de vacaciones: "Ese día me levanto para levantarla e ir al cursillo. Ella me había dicho días atrás que estaba mal del estómago y que no iba bien al baño. Entonces ella ese día quiere desayunar una nectarina". Sin embargo, Rocío Carrasco le ofreció unas ciruelas porque creía que le van a sentir mejor.

" Cuando volví en mí tenía las pulsaciones en 140, así que me metió un Lorazepam"

Después de guardarse la nectarina, Rocío Carrasco recuerda que su hija se dirigió hasta su posición y que le cruzó la cara "de lado a lado". La colaboradora de televisión asegura que no daba crédito a lo que estaba pasando porque, mientras ella estaba recibiendo todo tipo de golpes por parte de su hija, esta le pedía entre gritos a su madre que no le pegara. A continuación, la protagonista del documental asegura que su hija la tiró al suelo y que comenzó a darle patadas llena de odio.

Rocío Carrasco explica que cayó al suelo a plomo y que lo siguiente que recuerda es ver a Fidel reanimándola: "Lo primero que recuerdo es a Fidel reanimándome, poniéndome un aparatito de pulsaciones. Cuando volví en mí tenía las pulsaciones en 140, así que me metió un Lorazepam debajo de la lengua y la niña se fue". Mientras su madre seguía tirada en el suelo, Rocío Flores se marchó rápidamente al coche en el que se encontraba el amigo de la familia Paco y le explicó lo sucedido.

"Papá, ya está hecho": Rocío Carrasco revela la conversación de su hija con Antonio David Flores

Una vez en el coche, Paco reconoce que la niña estaba muy nerviosa. Comenzó diciéndole que todo había comenzado por una nectarina, pero el amigo de Rocío Carrasco entendió naftalina. Por esa misma razón, Paco pensó que se había tomado un bote de pastillas. Al escuchar esta historia, el amigo de Rocío Carrasco le preguntó a su hija si Fidel estaba en casa y, tras cerciorarse de que todo iba bien, puso el coche en marcha para llevarla al colegio.

Paco asegura que, nada más arrancar, la niña entró en un ataque de ansiedad. Sin embargo, se transformó en cuestión de minutos. Según cuenta Rocío Carrasco, su primogénita sacó un teléfono móvil del bolsillo y, mientras continuaba en el automóvil, llamó a su padre para decirle que ya lo había hecho: "Papá, ya está hecho".