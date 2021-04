"Hemos sido maltratadas y no nos han dejado ser": el alegato viral de Yolanda Ramos a favor de Rocío Carrasco

Después de varias semanas contando su historia a través del documental Rocío: contar la verdad para seguir viva, Rocío Carrasco ha concedido su primera entrevista frente a los medios de comunicación en muchos años para aclarar todas aquellas dudas que hayan surgido a partir de las cinco primeras emisiones. Todo ello en un programa dirigido por Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera, en el que también han participado colaboradores de Mediaset y algunos de los amigos y amigas de la colaboradora de televisión.

Entre ellas la actriz y humorista Yolanda Ramos, quien ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la noche. Después de presentarse frente a la audiencia como una de las grandes amigas de Rocío Carrasco, la humorista ha querido dar las gracias a su compañera por todo lo que ha hecho durante estas últimas semanas por las mujeres de todo el país. De hecho, reconoce que ha acudido al programa para apoyarla en todo momento: "No sería tu amiga si no me uniera".

"A mí nunca me han maltratado físicamente, pero si moralmente": Yolanda Ramos cuenta su historia

A continuación, y tras emocionarse con las palabras de su amiga, Yolanda Ramos ha contado su historia. Después de explicar que su padre no quería que fuera actriz, la también humorista ha reconocido que llegó a la conclusión de que podía ser lo que quisiera gracias a una vocecilla interna que le habló tras ver una película de Carlos Saura y Rocío Jurado: "Quién me iba a decir al cabo de los años que yo estaría aquí hablando con su hija y defendiéndola".

Dicho esto, Yolanda Ramos ha denunciado que muchas mujeres han pasado por esta misma situación a lo largo de sus vidas: "No nos han dejado ser a muchas y me cago en su puta madre. A mí nunca me han maltratado físicamente, pero si moralmente de manera que no puedo ser independiente y no me veo a mí misma. Yo no te creí y creí que exagerabas porque yo, como tantas otras, también hemos sido de alguna manera maltratadas y no nos han dejado ser".

"Queremos que nos dejen ser": el alegato de Yolanda Ramos a favor de Rocío Carrasco

A continuación, Yolanda Ramos ha vuelto a recordar que no creyó a su amiga al principio porque, al igual que le habían dicho tantas veces a ella, pensaba que exageraba: "Porque a mí me habían dicho, cuando yo cantaba mis derechos, que yo también lo era". Y es que, tal y como recuerda la actriz, se trata de un problema estructural: "A algunas no nos han pegado, pero no nos han dejado ser. Por eso te quiero dar las gracias".

Por último, Yolanda Ramos ha pedido frente a las cámaras de Telecinco que dejen a las mujeres ser lo que quieran: "Queremos que nos dejen ser ya que yo no sé cuáles son mis limitaciones y derechos".